Chrześcijanie jak „gwałciciele”. Tęczowa działaczka Kościoła Anglii domaga się, by dostosował swe nauczanie do ideologii LGBT

Działaczka LGBTVN Jayne Ozanne porównuje biblijnych chrześcijan do „gwałcicieli” i ludzi, którzy „zaprzeczają holokaustowi”. Domaga się, by Kościoły dostosowały swe nauczanie do tęczowej ideologii i nie potępiały cudzołóstwa.

Ozanne jest działaczką LGBTPKS, ale też Kościoła Anglikańskiego. Była członkiem Rady Arcybiskupów, która zarządza Kościołem Anglikańskim, i należy do Synodu Generalnego Kościoła Anglii. Teraz działaczka domaga się, by Kościół całkowicie zmienił swe nauczanie na temat seksualności, a zwłaszcza na temat homoseksualizmu i dostosował je do ideologii LGBTWB. Jayne Ozanne krytykuje Kościół Anglii za podtrzymywanie chrześcijańskiego nauczania o małżeństwie i seksualności.

Według niej duchowni nieakceptujący homoseksualnego stylu życia „krzywdzą i ranią”, i czynią to świadomie. Nie można ich traktować jak żołnierzy rzymskich, krzyżujących Chrystusa, którzy „nie wiedzą co czynią” – pisze Ozanne.

Lesbijka Ozanne całkowicie odrzuca propozycje Kościoła Anglikańskiego wejścia w dialog z osobami LGBT. Domaga się całkowitej zmiany doktryny chrześcijańskiej w kwestii rodziny, małżeństwa, seksualności, a także grzechu cudzołóstwa i odrzuca jakiekolwiek „negocjacje” w tej sprawie.

„Czy można zaprosić ocalałego z Holokaustu, aby usiadł i posłuchał przemówień negacjonisty Holokaustu?” – pyta w artykule dla „Pink News”, porównując Kościół do tych, którzy zaprzeczają zagładzie. „Czy ktoś poprosiłby ofiarę gwałtu, aby usiadła z gwałcicielem i zrozumiała, dlaczego chcą gwałcić ludzi? To nie tylko śmieszne, to jest wręcz niebezpieczne!”

Ozanne szczególnie potępia namawianie osób, które seksualnie pociąga ta sama płeć, do życia w celibacie. „Obecnie istnieje wiele dowodów, które pokazują, jak szkodliwe są te nauki (Kościoła) dla ludzi, zwłaszcza młodych osób LGBT + dorastających w konserwatywnych wspólnotach wiary” – pisze Ozanne. Krótko mówiąc lesbijka chciałaby „likwidacji” przykazania: „Nie cudzołóż”.

Oznanne chce też by ci, którzy nie dość entuzjastycznie odnoszą się do seksu homoseksualnego byli ścigani jak za mowę nienawiści. Zabronione powinno być też nauczanie, że seks homoseksualny jest grzechem.

Lesbijka Jayne Ozanne pokazuje, jak wielkie problemy ze sobą ma Kościół Anglikański, który goni za nowinkami, stara się być postępowy i za wszelka cenę stara się podlizywać wiernym zamiast stać na straży nauki chrześcijańskiej.

Oznanne to bardzo prominentna działaczka tego Kościoła, która od lat fundamentalnie odrzuca naukę chrześcijańską i jawnie głosi zwykłe herezje. Sama Ozanne, ze względu na swą orientację seksualną, przez lata miała żyć w celibacie. To wyzwanie okazało się jednak dla niej zbyt ciężkie. Ostatecznie wpadła w depresję i wylądowała w szpitalu psychiatrycznym. Po wyjściu otwarcie związała się z inną kobietą. Jednocześnie była i jest do dziś świecką działaczką Kościoła Anglikańskiego. Uważa, że to on powinien dostosować swe nauki do jej osobistych problemów emocjonalnych i do całej ideologii LGBT.