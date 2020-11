Czy Rabiej może być gwatemalskim hydraulikiem? Teorie gender i tęczowy atak na Johna Cleese

W mediach społecznościowych aktywiści LGBTNKWD prowadzą nagonkę na Johna Cleese autora i aktora z angielskiej grupy Monthy Pyton. Broniąc przed zaszczuciem pisarkę JK Rowling zapytał genderowców, czy może być kambodżańską policjantką.

Brytyjska prasa zajęła się Johnem Cleese i nagonką prowadzona na niego w mediach społecznościowych przez gorliwych ideologów LGBT. Lewicowy dziennik „The Independent” pisze o obraźliwych komentarzach aktora i autora słynnej grupy brytyjskich komików i filmowców ‚Monthy Pyton”.

Zaczęło się od dyskusji na Twitterze na temat nazisty Clausa von Stauffenberga, który przeprowadził zamach na Hitlera i większość Niemców okrzyknęła go zdrajcą. Cleese stwierdził, że to właśnie dlatego, iż ludzie nie lubią przyznawać, że nie mieli racji. Ktoś wtedy opublikował zrzut z ekranu z jego tweetem informującym o podpisaniu listu w obronie JK Rowling, na którą „tęczowi” szczuli za stwierdzenia, że „tylko kobiety miesiączkują”.

Wedle lewaków miesiączkują też „osoby niebinarne” albo „transpłciowi mężczyźni przed tranzycją”. Chodzi o takie kobiety, którym roi się, że są mężczyznami, i które nie przeszły jeszcze przeróbek.

Wróciła więc dyskusja na temat zaszczuwanej Rowling. Cleese zapytał więc, czy w takim razie może zostać kambodżańską policjantką. Wtedy rozpoczęła się nagonka na Cleese, któremu zarzucono, iż kpi z osób zmiennopłciowych.

Okazało się też, że wedle działaczy LGBTNKWD zmiennopłciowcy wcale nie wybierają sobie płci, a tym bardziej swej tożsamości. Oni po prostu kimś są i tylko w sobie to odkrywają. I tak np. Bogdan nie wymyśla, że jest Grażyną. On nią po prostu jest i tylko to odkrywa. Nie chodzi więc o to by wymyślać sobie swą tożsamość, jak to sugeruje Cleese.

W tym sensie np. Paweł Rabiej nie może nagle wymyślić, że jest prztykającym rury gwatemalskim hydraulikiem i nim się stać. On może co najwyżej nim być i w sobie taką tożsamość tylko odkryć. Tak więc Cleese nie może też zostać kambodżańską policjantką, tylko dlatego, że tak sobie wymyśli. Albo nią jest i to w sobie odkrywa, albo nie.

Cleese więc nie tylko okazał się transohomofobem, ale też naukowym ignorantem, który nie zna najnowszych teorii naukowych na temat pochodzenia LGBTUE i tego, że np. podejrzewany o bandyckie napady niejaki Michaś Sz. jest działaczką Margot. On sobie tego nie wymyślił, tylko to w sobie odkrył.