Duda przekazał 2 mld złotych na TVP. Teraz prosi Polaków o zrzutkę na chorych

Andrzej Duda zaapelował na Twitterze do Polaków o wsparcie zrzutki pieniędzy na rzecz cierpiącego na nowotwór pana Jana. Sęk w tym, że dla pana Jana i innych walczących z rakiem były przeznaczone 2 mld złotych… które Duda wraz z rządem przekazali na TVP.

Miałem dziś poruszające spotkanie. Podeszła do mnie młodziutka dziewczyna prosząc o wsparcie dla swojego Ojca. Rozdawała na ulicy ulotki z prośbą o pomoc. My z Agatą już się przyłączyliśmy. Jeśli możecie, rozważcie. Każdy gest się liczy. Z góry dziękuję! https://t.co/CT46SOqe3D

– Miałem dziś poruszające spotkanie. Podeszła do mnie młodziutka dziewczyna, prosząc o wsparcie dla swojego Ojca. My z Agatą już się przyłączyliśmy. Jeśli możecie, rozważcie. Każdy gest się liczy – napisał w sieci Duda, dołączając link zbiórki.

Kilka miesięcy temu Duda podpisał bowiem ustawę dofinansowującą TVP i rządowe Polskie Radio. Organy propagandy PiS otrzymają łącznie ok. 2 mld złotych rocznie, czyli 10 mld złotych w ciągu pięciu lat.

Zanim Duda podpisał ustawę podsuniętą mu przez jego partię, opozycja apelowała, aby pieniądze te przekazać na polską onkologię. Jednak dobro partii okazało się ważniejsze niż życie wielu Polaków.

– W rzeczy samej ma Pan gest: dwa miliardy złotych rocznie beztrosko przeznaczył Pan na propagandę TVPiS. Zamiast na onkologię. Poruszające – napisała dziennikarka Hanna Lis.

– Trzeba mieć tupet, żeby po podarowaniu 2 miliardów dla TVP prosić społeczeństwo o wsparcie finansowe chorych na raka – dorzuciła inna komentująca.

Te 2 miliard dla TVP, bardzo by się przydały. Ale też Fundusz Medyczny miał służyć innowacyjnym terapiom onkologicznym. Ile środków Funduszu w 2020 roku wydało @MZ_GOV_PL? Promocja zbiórki to rzecz szlachetna, dołączę się do niej. Ale potrzebny wzrost wydatków państwa na zdrowie!

— Michał Szczerba (@MichalSzczerba) November 21, 2020