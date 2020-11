Szokujace wyniki sondażu w USA. Połowa Amerykanów uważa, że wybory mogły zostać sfałszowane

Według sondażowni Rasmussen Report niemal połowa Amerykanów uważa, że wybory prezydencki zostały sfałszowane. Wierzy w to nawet 30 procent Demokratów.

Aż 75 procent Republikanów, uważa, że prezydent Donald Trump został „okradziony” z prezydentury.

61 procent z nich uznaje, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, iż wybory zostały sfałszowane. 14 procent jest o tym absolutnie przekonana.

Co więcej, aż 30 procent Demokratów uważa, że wybory zostały sfałszowane. 20 procent uważa, że „prawdopodobne, że były sfałszowane”, a 10 procent, że rzeczywiście tak się stało.

To oznacza, że prawie połowa – 47 procent amerykańskich wyborców sądzi, iz doszło do nieprawidłowości, lub wręcz do fałszerstw.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 17 – 18 listopada. Badania zrobiła firma Rasmussen Report, jedna z najbardziej uznanych w stanach Zjednoczonych sondażowni.

Jako jedna z nielicznych przewidziała w 2016 roku zwycięstwo Donalda Trumpa. Podobnie prognozowała w roku 2020.

Donald Trump i jego ekipa kwestionują wyniki wyborów. Zespół prawników, któremu przewodzi były prokurator i były burmistrz Nowego Jorku Rudy Giuliani złożył pozwy w kilku stanach.

Ogromne wątpliwości dotyczą nie tylko głosów, których ogromne pakiety trafiały po wyborczym wtorku, ale tez systemu Dominion stosowanego w wielu stanach do zliczania głosów. Okazuje się, że niezwykle łatwo shakować go i sfałszować wyniki.