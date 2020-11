Ahmad w marcu został wybrany na drugą kadencję szefa CAF. Tymczasem 23 listopada rano na stronie internetowej Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA) pojawiła się informacja, że komisja etyczna zawiesiła go na pięć lat.

Na prezesa Federacji Afrykańskiej Ahmada Ahmada nałożono także 185 000 euro grzywny. Ten 60-letni działacz piłkarski z Madagaskaru jest oskarżany o korupcję. Został zatrzymany pod tym zarzutem przez policję francuską jeszcze w czerwcu 2019 roku w Paryżu. Wówczas nie wniesiono przeciwko niemu żadnego oskarżenia.

Sprawą zajęła się jednak FIFA, której Ahmad Ahmad jest wiceprezesem. Jej komisja etyki stwierdziła, że ​​szef Federacji Afrykańskiej „nie dopełniał obowiązków, rozdawał prezenty i inne korzyści, zarządzał funduszami w niewłaściwy sposób i nadużywał swojej funkcji”.

Wśród nadużyć wymieniono nawet organizowanie i finansowanie… pielgrzymki do Mekki. Jest te z o dziwnych powiązaniach z firmą Tactical Steel. Ahmad Ahmad tymczasowo zawiesił swoje czynności, ale jako przyczynę podał zarażenie się koronawirusem.

Teraz pięcioletni zakaz „prowadzenia jakiejkolwiek działalności związanej z piłką nożną” na szczeblu krajowym i międzynarodowym, więc ma czas na porządne wykurowanie się. Ahmed to były trener i działacz piłkarski. Był był sekretarzem stanu ds. sportu i ministrem rybołówstwa Madagaskaru.

Jeszcze w kwietniu 2019 r., zdymisjonowany Sekretarz Generalny CAF Amr Fahmy wysłał list do FIFA, w którym oskarżał Ahmada o korupcję, w tym wręczanie łapówek kilku przywódcom, wykorzystanie funduszy federacji na osobisty użytek, a także molestowanie seksualne „pracowników CAF”. Bez rekolonizacji ten kontynent wpadnie w końcu w czarną dziurę…

#Football256 Update@FIFAcom has imposed a five-year ban on @CAF_Online President Ahmed Ahmed for financial misconducthttps://t.co/74ywxLlkLb pic.twitter.com/tOlgt2sLZn

— #256FOTY (@F00tball256News) November 23, 2020