Kobieta została postrzelona i oślepiona, bo zaczęła sama zarabiać na życie

33-letnia kobieta została postrzelona i oślepiona, gdy wychodziła z pracy. Tak potraktowali ją islamscy radykałowie.

33-letnia Chatera pracowała na komisariacie policji w Ghazni. Pracująca kobieta nie spodobała się radykałom, którzy napadli ją, gdy wychodziła z pracy.

Kobieta została zaatakowana przez trzech mężczyzn, którzy podjechali na motorze. Napastnicy najpierw postrzelili 33-latkę, a następnie wyłupili oczy nożem.

Pełnienie funkcji publicznej i to przez kobietę to dla radykałów za wiele. Według niektórych tak brutalne zachowanie może być rezultatem powracania do Afganistanu talibów, którzy ponad prawo państwowe wynoszą szariat.

Policjantka służyła w policji zaledwie kilka miesięcy. O ile władze miasta i poszkodowana wskazują jako winnych talibów, to bojownicy nie przyznają się do ataku.

– Obrońcy praw człowieka komentują całą sprawę, wskazując na coraz częściej przejawianą w tamtejszym społeczeństwie radykalną i brutalną reakcję na pracujące kobiety. Narażone są szczególnie te, które odważyły się pełnić funkcję publiczne – wskazuje mec. Adrian Boguski z portalu prawniczego Bezprawnik.

Działaczka Amnesty International Samira Hamidi ocenia powrót talibów jako zagrożenie dla wypracowanych przez ostanie 10 lat postępów na rzecz praw kobiet. Talibowie zaczęli odzyskiwać wpływy, gdy z terenów afgańskich wycofały się wojska USA.

– Na podstawie zapisów tradycji Al-Buchariego, dotyczących kobiet, obowiązujących w prawie szariatu, kobieta nie nadaje się na przywódcę i nie może rozkazywać mężczyźnie. Trudno więc wierzyć w poszanowanie kobiet na prawach talibów – wskazuje Boguski.

Postrzelona i oślepiona policjantka dziś ukrywa się z piątką dzieci w Kabulu. Na pomoc rodziny nie ma co liczyć – według mediów to jej ojciec wskazał napastnikom miejsce, gdzie mogą spotkać jego córkę.

Natomiast matka obwinia ją o aresztowanie ojca, ponieważ jako sprawców ataku Chatera wskazała bojówkę talibów, z którą ten mógł się kontaktować.

