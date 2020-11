MEGASKANDAL! PiS-owski prezydent chce usunąć uchwałę chroniącą rodziny? W zamian zaproponował „postępowy” projekt

Radni Tomaszowa Mazowieckiego z Koalicji Obywatelskiej dwukrotnie usiłowali znieść Samorządową Kartę Praw Rodzin przyjętą w październiku 2019 roku. To im się nie udało, jednak wywodzący się z PiS prezydent miasta, Marcin Witko, zaproponował „kosmetyczne” zmiany w realizacji miejskiej polityki społecznej „na rzecz rodzin i równego traktowania”. W rzeczywistości projekt ten znosi Samorządową Kartę Praw Rodzin.

Szczegóły sprawy ujawnił w rozmowie z dziennikarzem Dominikiem Cwikłą radny Tomaszowa Mazowieckiego Jarosław Batorski.

– Dostaliśmy projekt uchwały w sprawie kierunków działania dla prezydenta miasta Tomaszowa Mazowieckiego w realizacji miejskiej polityki społecznej na rzecz rodzin i równego traktowania. Już abstrahując od kwestii semantycznych zawartych w samym tytule uchwały (…) paragraf drugi stwierdza, że traci moc uchwała dotycząca przyjęcia Samorządowej Karty Praw Rodzin. Nie wiem, jakie jest bezpośrednio zdanie pana prezydenta Marcina Witko, ponieważ nie miałem okazji z nim na ten temat rozmawiać. Mam nadzieję, że może rzeczywiście mamy tu do czynienia z jakimś swoistym nieporozumieniem. Projekt wyszedł z wydziału, może pan prezydent nie zauważył pewnych kwestii – mówił.

– Nie wiem jaka jest geneza. Jeszcze 4 listopada potrzeby uchylania Karty pan prezydent nie widział, co zostało wyrażone ustami pana wiceprezydenta. (…) Na komisjach jeszcze rzeczony projekt uchwały nie był omawiany. Będzie omawiany dopiero na komisji spraw społecznych i rodziny we wtorek, a głosowany będzie na sesji w czwartek – dodał.

Postępowe zapisy w prezydenckim projekcie

Samorządowiec przyznał, że w projekcie znalazło się także wiele zapisów, które on sam nazwałby „jako dziwne”. – W punkcie 2. o wprowadzeniu działań na rzecz podnoszenia świadomości na temat równego traktowania, tolerancji oraz promowania idei poszanowania wszystkich grup społecznych. Osobiście uważam, że poszanowanie powinni mieć wszyscy obywatele, nie tylko ci, którzy zrzeszają się w grupy społeczne. W mojej ocenie dopiero ten zapis jest dyskryminujący – wskazał.

Sam fakt mówienia o promowaniu takich idei w ocenie Batorskiego jest „czymś dziwnym, niebezpiecznym i otwierającym przestrzenie, w których zlokalizować się może dużo działań, które są bardzo szkodliwe i bardzo negatywne”. W projekcie jest też mowa o „zwiększaniu dostępności samorządu dla osób ze szczególnymi potrzebami i wykluczonych społecznie”.

Radny wskazał, że idea „poszanowania wszystkich grup społecznych” jest niezgodna z polskim prawem i niekonstytucyjna. Może bowiem dotyczyć m.in. grup propagujących komunizm, czy inny ustrój totalitarny. Jak podkreślał, akt prawa – także lokalnego – powinien być precyzyjny.

Jeden z radnych PiS zadeklarował, że radni będą przeciwni uchwale prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego. – Pozostaje mieć nadzieję, że rzeczywiście tak będzie – że to nie były czcze słowa (…) Fajnie by było, gdyby radni tej partii (PiS – przyp. red.) się opamiętali i nie stawali przeciwko podstawowym kwestiom – jak rodzina – chociaż cóż można oczekiwać od partii socjalistów i zwolenników prawa do mordowania dzieci – skwitował Dominik Cwikła.

