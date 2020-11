Stanisław Michalkiewicz w programie Tomasz Sommer Extra. Było m.in. o tym od kogo nie kupować szczepionek [VIDEO]

Gościem na youtubowym kanale Tomasz Sommer Extra był Stanisław Michalkiewicz, który rozmawiał z redaktorem naczelnym „Najwyższego Czasu!” m.in. o tym jak pośrednio zabija koronawirus, jakie będą konsekwencje lockdownu, od kogo nie kupować szczepionek, ale też o zajściach podczas Strajku Kobiet.

– Wśród nieboszczyków jest zdecydowana mniejszość, powiedziałbym natomiast reszta, mówi się, że mają choroby współistniejące i to z tego powodu umierają. A ponieważ te choroby współistniejące – cukrzyca, choroby nowotworowe, wieńcowe – same z siebie są bardzo groźne dla życia i jeżeli tutaj leczenie pacjentów się odwlekło, czy w ogóle zostało przerwane to nic dziwnego, że oni będą umierać – wieszczył Michalkiewicz.

– Gdyby rząd nie przeprowadzał tych restrykcyjnych posunięć to prawdopodobnie sytuacja byłaby podobna. Nie byłoby gorzej, ani lepiej, ale też nie byłoby potwornych strat ekonomicznych, bo w rezultacie wszystkie państwa zostaną zadłużone – stwierdził gość Sommera.

Michalkiewicz zwrócił uwagę, że Izrael postanowił zaopatrzyć się w rosyjskie szczepionki przeciwko koronawirusowi, zamiast kupić je od swojego strategicznego partnera i największego sojusznika jakim są Stany Zjednoczone. – W takich sytuacjach bym się kierował: róbmy to samo co Izrael – poradził pan Stanisław.

Było też o Strajku Kobiet i reakcji Rafała Trzaskowskiego na wieść o interwencji policji.