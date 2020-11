Statystyki zachorowań na koronawirusa rozgrzeją się do czerwoności. GIS uzupełni dane o 22 tysiące zarażonych

Od wtorku narzędzia rejestracji wyników testów na koronawirusa zostaną ujednolicone. Brakujące ok. 22 tys. przypadków, które nie zostały wcześniej podane, trafią we wtorek do ogólnej liczby zakażeń – podał GIS.

W poniedziałek pełniący obowiązki główny inspektor sanitarny Krzysztof Saczka poinformował, że inspekcja wykryła nieścisłości w podawaniu liczby potwierdzonych przypadków zakażeń. W skali kraju ok. 22 tys. przypadków nie wpisano do statystyk podawanych przez resort zdrowia, z czego ok. 11 tys. przypadków pochodziło z Mazowsza. Inspektor tłumaczył, że jest to łączna liczba z kilku tygodni, więc brakujące dane nie wpływały na ocenę sytuacji epidemiologicznej.

W komunikacie rzecznik GIS Jan Bondar podkreślił, że głównymi przyczynami nieuwzględnienia ok. 22 tys. przypadków w podawanych codziennie statystykach były: opóźnienia w przekazywaniu wyników do inspekcji sanitarnej przez laboratoria testujące w kierunku SARS-CoV-2; różne źródła pozyskiwania danych i potrzeba ich weryfikacji; różne cele zbieranych danych (m.in. statystyki zakażeń, opracowanie ognisk epidemiologicznych, w tym identyfikacja źródeł zakażeń), a także przerwy w pracy stacji sanitarno-epidemiologicznych, spowodowane izolacją lub kwarantanną pracowników (okresowo ok. 20 proc. pracowników było wyłączonych z pracy).

Bondar zapewnił, że brakujące dane zostaną we wtorek dodane do ogólnej liczby dodatnich wyników. Także od wtorku narzędzia rejestracji danych zostaną ujednolicone. Laboratoria mają wprowadzać dane do systemu EWP w ciągu maksymalnie 48 godzin.

– Nie będzie innych metod zbierania danych, jak tylko elektroniczny system – powiedział rzecznik GIS.