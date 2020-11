Szczepionka z Chin testowana od razu na milionie osób

Natychmiast odezwali się Rosjanie, a teraz także Chińczycy. Komunistyczne Chiny zaczęły intensywnie szczepić ludzi, mimo że ich produkt jest wciąż w fazie eksperymentalnej. Jak to z Chinami bywa, od razu zaskoczyli magią liczb. Z tym, że szczepiono poza Chinami, bo w tym kraju pandemii już nie ma.

Żadna szczepionka „made in China” nie ma jeszcze atestów, ale państwowa firma farmaceutyczna Sinopharm, poinformowała 22 listopada, że przetestowała już jeden z dwóch opracowanych przez firmę projektów szczepionek. Ujawniono, że testy na dużą skalę zaczęły się już latem. Eksperymentowi poddano głównie pracowników służby zdrowia i pracowników firm farmaceutycznych w kilku krajach.

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy przystąpiono do masowego szczepienia. Kierownictwo Sinopharm twierdzi, że do tej pory nie zaobserwowano „żadnych poważnych skutków ubocznych”. Specjaliści zwracają uwagę, że firma ta jednak nie opublikowała żadnych statystyk dotyczących wskaźnika skuteczności swoich dwóch projektów szczepionek.

Testy odbywały się w dziesięciu innych krajach, m.in. w Argentynie, Indonezji, Peru, Maroku, Uzbekistanie, Egipcie, Jordanii czy w Emiratach Arabskich.

Source? Several top officials from the UAE have already taken Sinopharm vaccine and trials have been ongoing for more than 2 months in the Emirates – are you suggesting these officials/Emiratis are at risk?https://t.co/BwiIIJiDLB

