W odmętach szaleństwa. Ekofaszyści wzywają do oszustw bankowych. Chcą zniszczyć cały system finansowy

Organizacja ekofaszystów Extinction Rebellion wzywa Brytyjczyków do zaprzestania spłaty kredytów hipotecznych. Podżega też do popełniania oszustw bankowych.

Extinction Rebellion to skrajnie lewacka, marksistowska organizacja, która pod pretekstem dbałości o klimat chce całkowicie zniszczyć wolny rynek i zaprowadzić socjalistyczny reżim. Teraz wezwała zwolenników do zaprzestania spłat kredytu hipotecznego. Podżega też do popełniania przestępstw – oszustw bankowych polegających na zaciąganiu pożyczek bez zamiaru ich spłaty. To ma zmusić rząd i banki do podjęcia dalszych działań na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla.

Akcja ekofaszystów fanatyków ma być „nieposłuszeństwem finansowym”. Objąć ma ona też odmowę spłacania kart kredytowych, czy chwilówek. Lewacy podżegają do otwierania kont, brania małych pożyczek, a potem niespłacania ich. Oczywiście lewacy są całkowitymi ignorantami i nawet nie zdają sobie sprawy, że pierwszymi ofiarami tej idiotycznej akcji będą najmniej zamożni. Po pierwszym niespłaceniu karty bank ją zablokuje. Zablokuje też środki na kontach otumanionego lewaka, który weźmie udział w akcji zwanej „Money Rebellion”.

„Rasizm i wyzysk biedniejszych narodów wciąż jest powszechny. Większość naszej „wolnej” prasy wciąż pozostaje na usługach kilku miliarderów. Nie możemy powstrzymać żadnego z tych kryzysów bez zmiany systemu gospodarczego, który je napędza. Dołącz do nas w odrzucaniu zasad ekonomicznych i instytucji finansowych, które nas zabijają” – piszą na swych stronach ekofaszyści z Extinction Rebellion.

Lewaccy fanatycy wzywają tez do zaprzestania podatków. Pieniądze wyłudzone od banków, czy zaoszczędzone na podatku miałyby być przekazywane organizacjom lewackim.

– Czas powiedzieć politykom, którzy wspierają ten styl życia: koniec. Chcemy gospodarki, która poprawia zdrowie i dobrobyt, a nie długów i emisji dwutlenku węgla. Gospodarki, która przygotowuje i chroni nas przed nadchodzącymi wstrząsami, zamiast je pogarszać. Gospodarki, która dzieli zasoby, aby zaspokoić wszystkie nasze potrzeby, niezależnie od pochodzenia. Gospodarki, która pozwoli nam żyć – mówi w rozmowie z dziennikiem „Guardian”ekofaszystka Gail Bradbrook.

Extinction Rebellion z Wielkiej Brytanii znana jest z agresywnych akcji na granicy terroru. Ekofanatycy blokują ulice i budynki. Niszczą zabytki, paraliżują działanie transportu miejskiego w brytyjskich miastach, czy lotniska wypuszczając drony w ich pobliżu.

Ekofaszyści z Extinction Rebellion zaczynają działać też w Polsce. We wrześniu Extinction Rebellion sparaliżowała centrum Warszawy blokując ulicę Świętokrzyską. Te wszystkie akcje odbywają się z większym, czy mniejszym poparciem mediów.

Kolejna akcja ekofaszystów może zniszczyć system finansowy. Ofiarą padną w pierwszej kolejności niezamożni, żyjący z własnej pracy. Niespłacanie kredytów hipotecznych oczywiście całkowicie sparaliżuje budownictwo. Te działania pokazują tez w jak dramatycznie złym stanie jest edukacja w Wielkiej Brytanii skoro można głosić takie ekonomiczne brednie.