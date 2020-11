Wystawa poświęcona Wyszyńskiemu i Wojtyle zdewastowana. „Raz roznieconej nienawiści i anarchii nie będzie łatwo zatrzymać” [FOTO]

W nocy z 21 na 22 listopada br. nieznani sprawcy zniszczyli wystawę pt. „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia” w Rejowcu. Banery były prezentowane tam zaledwie od trzech dni.

Inicjatorem wystawy jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, a wykonawcami Biuro Edukacji Narodowej IPN oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.

Wystawę przygotowano z okazji przypadającego w październiku 2018 r., 70-lecia prymasowskiej nominacji Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, a także 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża.

Kolekcja zawiera archiwalne zdjęcia oraz cytaty, na których opiera się – jak to nazwał św. Jan Paweł II – „gramatyka życia” jednostek jak i całych społeczności.

Proboszcz parafii św. Jozafata Kuncewicza w Rejowcu ks. Jacek Jakubiec powiedział, że ów incydent jest „szokującym”.

„Doświadczamy, że atak na świętość, miejsca kultu to nie tylko kwestia większych miast, ale również małych społeczności. Wiele osób obecnych dzisiaj w kościele zadawało dziś pytanie co się dzieje z ludźmi, że w ten sposób się zachowują? Z niedowierzaniem patrzyli na to co się stało. Być może to zdarzenie obudzi również tych „letnich” parafian i da wiele do myślenia wszystkim nad tym co dzieje się w naszej Ojczyźnie” – czytamy na stronie e-civitas.pl.

„Raz roznieconej nienawiści i anarchii nie będzie łatwo zatrzymać” – skomentował w mediach społecznościowych Krzysztof Bosak, były kandydat na prezydenta.

Sprawą mają zająć się organy ścigania.

To kompletnie bezsensowny i bezmyślny czyn. Oburzające jest to, że ktoś w taki sposób potraktował pamięć o dwóch wielkich Polakach i czyjąś pracę.

