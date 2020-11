Departament Stanu USA ostrzega przed… korkami w Warszawie

Od kilku tygodni przez Polskę przetaczają się kolejne manifestacje antyrządowe. Najpierw na ulice wyszli rolnicy, później przedsiębiorcy i środowiska wolnościowe, a teraz szaleje cała lewica pod pelerynką Strajku Kobiet.

W perspektywie są kolejne demonstracje o czym poinformował amerykański departament, żeby ostrzec swoich obywateli przebywających w Polsce.

„W całej Polsce trwają demonstracje. 25 listopada protestować będą taksówkarze, a 28 listopada w Warszawie odbędzie się Ogólnopolski Strajk Kobiet” – podaje na Twitterze departament.

#Poland: Demonstrations are ongoing across Poland. On Nov 25 taxi drivers will demonstrate and on Nov 28 an All of Poland Women’s Strike will occur in Warsaw. Physical altercations reported. Expect heavy traffic and road closures. Avoid affected areas. https://t.co/kxOCy8geVh pic.twitter.com/mWPwTiyUM3

