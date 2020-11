Francuski polityk marzy, by jego kraj stał się krzyżówką różnorodności RPA i praworządności Maroka

Były socjalistyczny minister kultury Francji, a obecnie szef Instytutu Świata Arabskiego w Paryżu Jack Lang udzielił wywiadu periodykowi „Kurier Atlasu”. Jest „ciekawie”.

Lang krytykuje media społecznościowe („katastrofa”) za zbytnią wolność słowa: „To jest absolutnie nienormalne. Na przykład gdy masz pana Zemmoura, który dzień po dniu opowiada najgorsze potworności nieprawdy. Byłem ministrem kultury i komunikacji i nigdy bym tego nie tolerował. Nigdy nie będę tolerował państwa, które zezwala tym mediom na udzielanie głosu rasistowskim ekstremistom”.

Za to homoseksualista Lang ma inne marzenie: „Moim marzeniem jest, aby Francja spełniła marzenie Nelsona Mandeli, kiedy wyobrażał sobie, że RPA stanie się tęczowym narodem”.

Ma być nie tylko „tęczowo”. Dalej jest jeszcze ciekawiej: „Dziś mamy ogromne szczęście, że kilka milionów Francuzów jest jednocześnie obywatelami posługującymi się językiem arabskim. To wspaniałe bogactwo. Ale skandal polega na tym, że tylko 7% uczniów szkół średnich uczy się arabskiego we Francji. Jest to niedopuszczalne w kraju, który ma prawdziwe powołanie orientalne, powołanie arabskie ”.

„Często myślę o preambule do konstytucji marokańskiej, która jest tekstem historycznym, w którym Maroko rości sobie prawa do duchowego i kulturowego dziedzictwa, dziedzictwa afrykańskiego, śródziemnomorskiego, arabskiego, berberyjskiego i hebrajskiego. Dla mnie ten tekst jest hymnem na cześć szacunku, tolerancji, różnorodności i krzyżowania się. Byłoby wspaniale, gdyby pewnego dnia Francja zainspirowała się przykładem marokańskim w swojej ustawie zasadniczej”.

Idealna Francja miałaby przypominać według Langa jednocześnie „społeczny pokój” niczym w RPA i zasady demokracji niczym w Maroko. Ma być tęczowo i półksiężycowo. Jack Lang dorzuca jeszcze, że „Islam jest wielką religią, która zasługuje na wsparcie, szacunek i ochronę”, bo „islam to filozofia pokoju i szacunku dla życia”.

Nie wiadomo, co Lang zażywa, ale warto wiedzieć jakie odloty mają europejscy politycy, którzy w dużej mierze nadal kształtują idee dla UE XXI wieku. Francuskie media tego wywiadu jakoś nie zauważyły, ale jego treścią podzielił się nasz zaprzyjaźniony portal FL24.

