Ile zapłacimy za szczepionkę na Covid-19? Są już pierwsze stawki

Prezes spółki Moderna Stephane Bancel w wywiadzie dla niemieckiego dziennika „Welt am Sonntag” powiedział, że szczepionka jego firmy będzie sprzedawana rządom w cenie od 25 do 37 dol. za dawkę. „Rzeczpospolita” przedstawiła też ceny szczepionek innych producentów.

„Agencja Reutera donosi, że Komisja Europejska chce wynegocjować z Moderną cenę poniżej 25 dolarów za 1 dawkę. Bancel deklaruje, że negocjacje z UE wciąż trwają i są konstruktywne. Umowa o dostawach szczepionek może być gotowa w ciągu kilku dni” – podaje dziennik.

Spółka zadeklarowała dostarczenie 100 mln dawek do Stanów Zjednoczonych, 56 mln do Kanady, 50 mln do Wielkiej Brytanii i 4,5 mln do Szwajcarii.

Firma zaznacza też, że jest w stanie wypuścić na rynek w 2021 roku od 500 mln do 1 mld szczepionek.

Producent podaje, że aby szczepienie mogło być skuteczne potrzebne jest zastosowanie dwóch dawek na osobę. Preparat podobno ma sprawdzać się w 95 proc. przypadków.

„Rzeczpospolita” zwraca też uwagę na stawki u innych producentów. Taniej jest m.in. w koncernie Pfizer oraz spółce BioNTech.

„Rząd USA wynegocjował z nimi zakupy w cenie 19,5 USD za 1 dawkę. Unia Europejska zamówiła już 300 mln szczepionek (z czego 18 mln przypadnie Polsce), Japonia 120 mln a USA 100 mln” – czytamy.

Preparat opracowany przez Pfizera i BioNTech ma działać po przyjęciu dwóch dawek. Jego skuteczność wynosi 95 proc. Problem polega na tym, że ta szczepionka musi być przechowywana w temperaturze między – 70 a – 80 stopni Celsjusza.

„Moderny można trzymać w temperaturze od plus 2 do plus 8 stopni (a przez pół roku w minus 20 stopniach)” – zaznacza dziennik.

W poniedziałek koncern AstraZeneca ogłosił, że jego szczepionka na Covid-19 opracowana wraz z naukowcami z Uniwersytetu Oksfordzkiego osiągnęła w testach skuteczność wynoszącą średnio 70 proc.

W oficjalnym komunikacie zaznaczono jednak, że skuteczność można podbić do 90 proc. zmniejszając o połowę pierwszą podaną dawkę.

„Może ona być przechowywana w zwykłej lodówce. W dotychczasowych umowach na dostawy wynegocjowano ceny wynoszące 3-4 dolary za dawkę. 400 mln dawek tej szczepionki ma trafić do Unii Europejskiej” – dowiadujemy się. Cały czas trwają testy preparatu koncernu Johnson & Johnson, a swoją szczepionkę Sputnik V ma też Rosja.

Z siedmiu szczepionek przeciwko koronawirusowi najdroższy jest ten Moderny, jego cena to ok. 120-139 zł. za dawkę.

Najtańsza jest ta AstraZeneca/Oxford, bo jej koszt to 11-15 zł., dość droga jest też ta BioNTech/Pfizer – 73 zł., Novavax ok. 60 zł, Johnson&Johnson ok. 37 zł, mniej niż 37 zł. – Sanofi/GSK, nieznana jest jeszcze cena CureVac.

Źródło: „Rzeczpospolita”