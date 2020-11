Izolacja społeczne pogorszyła zdrowie psychiczne Francuzów

Negatywny wpływ pandemii na społeczne morale można zaobserwować we wszystkich krajach, w których wprowadzono zasady izolacji. W odróżnieniu od kryzysu ekonomicznego, skutki takiego załamania trudno zmierzyć, ale na pewno będą one odczuwalne w przyszłości.

France Info w niedzielę 22 poinformowało, że pomiędzy wrześniem a listopadem liczba przypadków depresji we Francji podwoiła się. Wzrosła z 10 do 21%. Obecnie już co piąty Francuz cierpi na depresję.

Można to tłumaczyć kilkoma czynnikami, takimi jak samotność, praca zdalna, a nawet fala terroryzmu, która się w tym czasie pojawiła w kraju. Głównym czynnikiem jest jednak pozbawienie ludzi wielu naturalnych „wentyli” i możliwości odreagowania.

Nad Sekwaną,w celu pomocy ludziom w depresji, przeszkolono dodatkowo 160 psychologów. Stan społeczeństwa określa się jednak jako „niepokojący”.

Zdaniem psychoterapeuty Thomasa d´Ansembourga należy podjąć szybko działania, aby zapobiec pogarszaniu się społecznego morale. Miałyby one dotyczyć nawet dzieci.