Katolicy francuscy ponownie modlili się pod zamkniętymi kościołami

W Paryżu takie zgromadzenie miało miejsce pod kościołami Saint-Sulpice i Saint Augustin. Władze usiłowały zakazać zgromadzenia, ale tym razem organizatorzy przygotowali się lepiej i uzyskali pozytywną decyzję trybunału administracyjnego.

Paryska prefektura żądała, by zgromadzenie odbywało się „bez żadnych modlitw, żadnych pieśni, liturgii i widocznych symboli religijnych.” Sąd uznał, że demonstracja to demonstracja i kodeksy nie określają jej wewnętrznych form.

Prefekt zablokował natomiast modlitwy w Clermont-Ferrand. Katolicy składali dwa kolejne odwołania do sądu administracyjnego. Pierwsze uwzględniono (prefekt nie chciał dopuścić do demonstracji „o charakterze religijnym”, drugie już nie, bo prefekt powołała się po prostu na zakaz demonstracji ze „względów sanitarnych”.

Zebrania modlitewne odbywały się jednak w ponad setce miejscowości z zachowaniem dystansu i w maskach. Tak było w Bordeaux, Tuluzie, Lyonie, Angers, Nantes, Montpellier, Bourges, Chambery, Cambrai i wielu nawet całkiem niewielkich miejscowościach.

Wszystkim zgromadzeniom towarzyszyły zbiorowe modlitwy na dziedzińcach przed kościołami. W niektórych diecezjach solidarność z modlącymi się przekazywali biskupi. Ocenia się, że mobilizacja katolików w niedzielę 22 listopada była nawet większa, niż tydzień wcześniej.

#BREAKING: Video out this morning from Place Graslin in Nantes, #France.#Catholics are praying for the reopening of their churches and restoration of the Mass.

Today is the Feast of #ChristTheKing, and in France worship is forbidden due to #coronavirus.

🎥: Caroline Shaw pic.twitter.com/FVYxROh4ZE

— Bree A Dail (@breeadail) November 22, 2020