Lech Kołakowski odszedł z klubu PiS. Inni gotowi są iść za nim. Partia straci większość? [VIDEO]

Poseł Lech Kołakowski poinformował, że odszedł z klubu PiS i będzie posłem niezrzeszonym. Od dziś PiS ma 234 posłów.

Lech Kołakowski oświadczył już w zeszłym tygodniu, w radiu RMF FM, że odchodzi z Prawa i Sprawiedliwości. Powodem jego odejścia jest projekt nowelizacji „piątki dla zwierząt” Kaczyńskiego, którą nazwał „bublem prawnym”.

❗Lech Kołakowski jednak odchodzi z @pisorgpl (klubu i partii). Od dziś PiS ma 234 posłów. @PolsatNewsPL pic.twitter.com/9HtkPEx2lx — Wojciech Dąbrowski (@W_Dabrowski) November 24, 2020

Wśród innych osób, które również odejdą z PiS, Kołakowski wymienił Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Zbigniewa Dolatę czy Teresę Hałas. Kołakowski mówił w zeszłym tygodniu, że PiS może stracić większość parlamentarną w Sejmie.

Większość parlamentarna PiS wisi na włosku. Do jej osiągnięcia wymagane jest posiadanie w Sejmie przynajmniej 230 posłów. Obecnie PiS ma 235 mandatów. Gdy odejdą choćby tylko osoby wymienione przez Kołakowskiego z imienia i nazwiska, to w rękach Kaczyńskiego pozostanie 231 posłów. Ta jednoosobowa nadwyżka, to naprawdę niewiele.

Kołakowski straszy jednak, że odejść będzie więcej. Obecnie był parlamentarzysta PiS jest posłem niezrzeszonym, ale zapowiada powstanie koła poselskiego. Do jego założenia potrzebuje jednak co najmniej trzech innych parlamentarzystów.

Źródło: Twitter, Polsat News, RMF FM