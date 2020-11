Wolność wedle lewaków. Akcja Demokracja grozi serwisowi zrzutka.pl i chce zablokowania zbiórki na straż ochraniającą kościoły

Organizacja totalnej opozycji Akcja Demokratyczna w nieoględny sposób grozi serwisowi zrzutka. pl. Odmówił on zablokowania zbiórki pieniędzy na Straż Narodową, czego żądała organizująca burdy na ulicach Akcja Demokratyczna.

Akcja Demokratyczna to uliczne ramię opozycji od PO po lewicę.

Znana jest z organizowania nieustannych burd ulicznych, prowadzenia nagonek, nękania ludzi ze względu na ich polityczne przekonania.

Teraz Akcja Demokratyczna zażądała od serwisu zrzutka.pl zablokowania zbiórki pieniędzy na Straż Narodową. Ta miałaby chronić kościoły przed lewackimi bandami. Do ataków na świątynie dochodziło w czasie burd Strajku Kobiet.

Serwis odmówił jednak spełnienia żądań uliczników z Akcji Demokratycznej. W oświadczeniu napisano, że „zastosowanie żądanej blokady zrzutki naruszyłoby nie tylko nasz regulamin, ale także obowiązujące w naszym kraju prawo”.

„Ponadto zniszczyłoby zaufanie dla systemu płatniczego, którego jako instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wraz z bankami i innymi podmiotami rynku finansowego, jesteśmy częścią. Dodatkowo stanowiłoby naruszenie zasady naszej apolityczności oraz równości wszystkich organizatorów zbiórek internetowych. Co więcej, stworzyłoby także niebezpieczny precedens, na który w przyszłości mógłby powołać się każdy i zażądać od nas blokady dowolnej zbiórki internetowej. W związku z powyższym, nie jesteśmy w stanie spełnić Państwa postulatów” – napisano.

„Do podjęcia decyzji o jej zablokowaniu lub usunięciu musimy posiadać wyraźną podstawę prawną – sam opór społeczny, czy wręcz wynikająca z naszych wewnętrznych przekonań niechęć do przedstawianego przez Organizatora celu nie byłaby tutaj wystarczająca – pisze prezes Michał Starzyński.

Akcja Demokracja zapowiada, iż nie ustąpi i i grozi serwisowi. „Szanowni Państwo, dziękujemy za odpowiedź, choć bardzo nas ona zatrwożyła i zdeterminowała do dalszej mobilizacji społecznego nacisku na zmianę państwa podejścia do przedmiotowej sprawy” – napisali organizatorzy ulicznych awantur.

„Faszyzm nie spadł z nieba. Ideologię, która skłania do popełniania przestępstw z nienawiści wobec mniejszości i innych ludzi, trzeba zatrzymywać w zarodku, a nie kiedy już na dobre zadomowi się w sercach, głowach, na ulicach i w domach – w całej naszej codzienności. Państwo milcząco na to przyzwalają i w naszym rozumieniu w ten sposób wyrażają Państwo na to zgodę. Staną się Państwo za to zatem współodpowiedzialni – do tego doprowadza Państwa „neutralność światopoglądowa”. Obawiamy się, że koszty wizerunkowe dla Państwa firmy znacznie przewyższą chwilowy zysk jaki macie ze wspierania tych, którzy krzywdzą. Wasza opinia portalu szerzącego dobro wisi na włosku.

Jeszcze raz apelujemy o usunięcie zrzutki na skrajnie prawicową bojówkę – “straż narodową” – z Państwa portalu oraz zwrot wpłaconych pieniędzy osobom wpłacającym. Wraz z naszym ponad 300 tysięcznym ruchem, będziemy protestować w tej sprawie do skutku”. Pod groźbami podpisała się Karolina Skowron dyrektorka ulicznej organizacji.

Być może Akcja Demokracja wspierana przez opozycje od PO po lewice będzie organizować nagonkę na serwis. Ulicznicy pojawią się pod siedzibą serwisu i będą wydzierać się tak, jak to robili w wielu innych przypadkach. Będą zastraszać.

Całe oświadczenie Akcji Demokratycznej pokazuje totalitarną i autorytarną mentalność jej członków. Oto Skowron nadaje sobie prawo oceniania kto może w Polsce działać i co robić. W tym przypadku chodzi nie tylko o Straż Narodową, która miałaby strzec kościołów przed lewackimi bandami, ale też firm i serwisów jak zrzutka.pl.

Żadna prawicowa, czy konserwatywna organizacja nie zwróciła sie do zrzutka.pl by zablokować zbiórkę na organizujący wulgarne burdy, blokujący ulice i budynki Strajk Kobiet. Organizacja, której przewodzi Lempart zebrała już 1,4 miliona złotych za pośrednictwem zrutka.pl

Groźby i działania Akcji Demokratycznej to ostrzeżenie przed tym co może wydarzyć się w Polsce. Akcja zastraszania przez lewaków firm, organizacji, instytucji przybrała już na Zachodzie patologiczne rozmiary.