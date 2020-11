A taki był ładny, amerykański. Przestępca seksualny w programie TVN „Top Model”

W programie TVN Top Model” udział brał przestępca seksualny. Dominic D’Angelica został skazany w Stanach Zjednoczonych za uprawianie seksu z osobą poniżej 16-ego roku życia.

Dominic D’Angelica doszedł do finału programu TVN „Top Model”, gdy okazało się że w Stanach Zjednoczonych był skazany za przestępstwa, w tym seksualne.

Model w 2011 roku został skazany na 60 dni pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata za uprawianie seksu z osobą poniżej 16-ego roku życia.

Nie wiadomo czy chodzi o chłopca, czy dziewczynę. D’Angelica miał wtedy 22 lata.

Jak podał portal Pudelek, Dominic D’Angelica w 2014 roku kolejny raz popełnił przestępstwo. Został wtedy skazany na 5 miesięcy więzienia za pobicie ze spowodowaniem znacznych obrażeń ciała oraz planowania przestępstwa.

Gdy na jaw wyszła kryminalna przeszłość D’Angelica widzowie zaczęli się domagać usunięcia go z programu „Top Model”.

TVN uległ presji i oznajmił o wykluczeniu go z programu.

– W związku z informacjami o przeszłości Dominica D’Angelica, który okazał się skazany w Stanach Zjednoczonych za przestępstwo seksualne, został on usunięty z finału „Top Model”. Ubolewamy, że taki uczestnik trafił do programu. W tej chwili sprawdzamy okoliczności, w jakich do tego doszło. Jeśli okaże się, że w procesie rekrutacji tego uczestnika nie zachowano należytej staranności, zostaną wyciągnięte konsekwencje – powiedział dla portalu Wirtualnemedia.pl Marcin Barcz, dyrektor pionu komunikacji korporacyjnej w TVN Grupa Discovery.

Z komentarzy pojawiających się w sieci wynika, iż już kilka miesięcy temu producentom programu podawano informacje, że Dominic D’Angelica jest przestępca seksualnym, a nawet pedofilem.

Teraz TVN będzie sprawdzał, czy zignorowano informacje i świadomie dopuszczono przestępcę seksualnego do udziału w programie.