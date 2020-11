Artur Dziambor o przebytej chorobie i postawie Grzegorza Brauna. Jasne stanowisko ws. obostrzeń

Artur Dziambor dochodzi do zdrowia po przebytym Covid-19. W wywiadzie z „Dziennikiem Bałtyckim” opowiada, jak wyglądały u niego objawy, odnosi się do retoryki Grzegorza Brauna i zapowiada, że pojawi się na najbliższym posiedzeniu Sejmu.

O zakażeniu koronawirusem Dziambor poinformował 4 listopada. Tydzień później trafił do szpitala. Covid-19 przechodził znacznie ciężej niż przeciętny chory, gdyż dodatkowo zmaga się z astmą oskrzelową.

Dziambor o przebytym koronawirusie

– Po tygodniu siedzenia w domu stan się nie polepszał, a wręcz pogarszał. Sprawdzałem saturację tlenową i nie wyglądało to dobrze. Kaszel był taki, że się dławiłem, przez tydzień praktycznie nic nie jadłem. Miałem problemy ze wstaniem z kanapy. Byłem półprzytomny. Po tygodniu trafiłem do szpitala – mówi w rozmowie z red. Rafałem Mrowickim.

W szpitalu podano mu tlen i po dwóch-trzech dniach zaczął funkcjonować w miarę normalnie. Respirator nie był potrzebny. Opiekę medyczną wspomina bardzo dobrze.

– Lekarze oraz personel bardzo dobrze się nami opiekowali. Myślę, że też dzięki temu udało się wyjść po tygodniu. Byliśmy regularnie sprawdzani, jeśli chodzi o badania krwi, saturację. Doświadczenie mam bardzo dobre, chociaż z mediów wiem, że nie wszyscy mają tak dobrze – opowiada.

Choć po wirusie ani śladu i poseł Konfederacji jest już zdrowy, to wciąż osłabiony. – Z dnia na dzień poprawiam teraz swoje możliwości ruchowe, bo jestem słaby. Początkowo miałem problem, by chodzić po domu. Teraz jestem w stanie przejść się trochę z dziećmi. Pani doktor w szpitalu powiedziała mi, że powrót do formy zajmie mi miesiące – mówi.

Zapowiada, że od czwartku wraca do pracy w Sejmie. – W czwartek mamy komisje od rana do wieczora, a w piątek mamy posiedzenie Sejmu.

Dziambor o retoryce Brauna

Posłowi Konfederacji zadano pytanie o podejście do SARS-CoV-2 Grzegorza Brauna, który twierdzi, że pandemia nie istnieje, choć samego wirusa nie neguje.

– Ma swoje podejście do tego, co się dzieje. My zgadzamy się całkowicie, że obostrzeń gospodarczych nie powinno być. Naszym zdaniem powinien być wprowadzony model szwedzki – mówi Dziambor.

– Braun nigdy nie negował istnienia wirusa. Jego retoryka jest ostra, ale on chce przez to powiedzieć, że należy żyć dalej w normalny sposób. Co do tego zawsze się zgadzaliśmy, choć już tak nie walczę z nienoszeniem maseczek, jak on. On zrobił z tego sprawę ideową, a ja zrobiłem z tego żart, nadrukowując na nie hasła jak „Zlikwidować PIT” czy „Dobrowolny ZUS” – konfrontuje swoje podejście z podejściem Brauna.

– Lockdown jest nieskuteczny i doprowadza do tego, że firmy bankrutują (…) Nie powinniśmy rozmawiać o tym, kogo zamknąć, a kogo otworzyć, tylko otworzyć wszystko – nie ma wątpliwości Dziambor.

Źródło: Dziennik Bałtycki