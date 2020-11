Bill Gates wieszczy zaszczepienie 70 procent ludzkości. „Nie bez problemów”

Na zaopiniowanie przez Agencję Żywności i Leków w USA czekają dwie szczepionki. Zarówno Pfizer jak i Moderna twierdzą, że ich specyfiki mają skuteczność na poziomie 95 proc. W teorii więc 19 na 20 zaszczepionych osób powinna stać się odporna na COVID-19.

Zdaniem Gatesa, zielone światło dla szczepień powinno pojawić się w lutym. Jak podkreślał, na horyzoncie pojawiają się także kolejne szczepionki koncernów AstraZeneca, Johnson & Johnson i Novavax.

Założyciel Microsoftu straszy jednak, że dzienna liczba zgonów może osiągnąć nawet 2000. Ponadto dostrzega też problem związany z dystrybucją szczepionki.

– Nie bez problemów, ale uważam, że problem logistyki zostanie rozwiązany. Z czasem dojdziemy do poziomu ponad 70 proc. zaszczepionych, który jest konieczny do zatrzymania pandemii – mówił Gates.

Namawiał też do spędzania świąt online. – Wiecie, postarajcie się, by wasze rodziny nie były ostatnimi ofiarami tej pandemii tylko dlatego, że chcieliście się z nimi zobaczyć przed wiosną, kiedy to szczepionka rzeczywiście zacznie poprawiać sytuację – mówił.

How worried should we be about the next few months of Covid-19?

Pt. 1 of my conversation w/ @BillGates, from today's show: pic.twitter.com/CNIYtzwPAa

