Boniek wstrząśnięty śmiercią Maradony. Prezes PZPN opublikował poruszający wpis [VIDEO]

Wiadomość o śmierci Diego Armando Maradony wstrząsnęła całym piłkarskim światem. Legendarny Argentyńczyk odszedł w środę rano. Wstrząśnięty jego śmiercią jest prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek, który opublikował na Twitterze poruszający wpis.

Legendarny Diego Armando Maradona odszedł w środę rano we własnym domu. Przyczyną śmierci był atak serca. Stało to się w momencie, kiedy wszyscy myśleli, że były piłkarz najgorsze ma już za sobą. Niedawno trafił do szpitala z anemią, odwodnieniem i depresją. Do tego musiał przejść operację mózgu. Miał 60 lat.

Poruszony śmiercią kolegi po fachu jest prezes PZPN Zbigniew Boniek. „Nigdy nie miałem wątpliwości .. dla mnie Legenda… Najlepszy za wszystkich (ever)… Przeciwnik i Przyjaciel” – napisał na Twitterze.

Mai ho avuto dei dubbi… per me Legenda… Il Migliore di Sempre..Avversario ed Amico❤️❤️ R.I.P Caro Diego🙏🙏 Nigdy nie miałem wątpliwości .. dla mnie Legenda… Najlepszy za wszystkich( ever)..Przeciwnik i Przyjaciel❤️❤️ R.I.P Drogi Diego🙏🙏 pic.twitter.com/XMEvjOaYSW — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) November 25, 2020

Obaj panowie wielokrotnie mierzyli się ze sobą na boiskach Serie A. Polak grał w Juventusie FC, a później AS Romie, a Argentyńczyk w SSC Napoli, którego jest największą legendą. Poza klubem z południa Włoch Maradona święcił też sukcesy z Boca Juniors oraz FC Barceloną. Z reprezentacją narodową zdobył mistrzostwo świata w 1986 roku, a cztery lata później tytuł wicemistrza.

