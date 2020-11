Czy „pomyłka” uratowała Polaków przed narodową kwarantanną? „Zgubione” 22 tysiące przypadków mogło zrobić różnicę

Podczas raportowania liczby pozytywnych testów na koronawirusa koronawirusem, rząd „zgubił” ponad 22 tys. przypadków. Według wyliczeń ekspertów oznacza to, że w dniach 10-11 listopada mogła zostać wprowadzona narodowa kwarantanna.

Podczas konferencji prasowej 4 listopada premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że jeżeli średnia liczba nowych potwierdzonych zakażeń koronawirusem z ostatnich siedmiu dni przekroczy 70-75 dziennie w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców, zarządzona zostanie narodowa kwarantanna.

Kolejne dni przynosiły wzrost pozytywnych wyników na Covid-19. Według raportów ministerstwa zdrowia najwyższa średnia z siedmiu dni osiągnęła 66,8 na 100 tys. mieszkańców (11 listopada).

Ale gdyby dodać 22 tys. „zgubionych” przypadków z tamtego okresu, które ministerstwo dodało do ogólnej liczby pozytywnych wyników dopiero w tym tygodniu, wówczas średnia wyniosłaby ok. 71,4/100 tys. A to uprawniałoby do wprowadzenia narodowej kwarantanny.

Gdy przeliczyć wskaźnik średniego 7-dniowego przyrostu nowych przypadków na 100 tys. mieszkańców, z uwzględnieniem zgubionych przypadków z PSSE to 11.11 wyniósłby on 71,5. To znaczy, że w rzeczywistości przekroczyliśmy próg "narodowej kwarantanny"❗ — Michał Rogalski💡 (@micalrg) November 23, 2020

Rząd oficjalnie tłumaczy, że wkradł się „błąd”. Nie świadczy to oczywiście najlepiej o całym systemie, ale jeśli rzeczywiście był to „błąd”, to możemy tylko zaapelować, aby tego typu „błędów” było więcej.

Jak pokazały bowiem następne tygodnie, liczba pozytywnych testów zaczęła spadać – bez narodowej kwarantanny. Co oznacza, że była ona całkowicie zbędna.

A jeśli (podkreślamy – jeśli) był to celowy zabieg, by narodowej kwarantanny nie wprowadzać, to następnym razem proponujemy wprowadzić tak wysokie progi, by nie musieć popełniać podobnych „błędów”.