„Die Welt”: Polska i Węgry mogą pozwolić sobie na blokowanie budżetu UE

Według niemieckiego dziennika „Die Welt” Polska i Węgry mają poduszkę finansową, która pozwala im ciągnąć spór o budżet. Gazeta powołuje się na słowa wysokiego rangą europejskiego dyplomatę z Budapesztu, który ostrzegł Brukselę przed lekceważeniem zapowiedzianej przez Viktora Orbana blokady porozumienia budżetowego.

„Polityk prawicowo nacjonalistycznej partii Fidesz stworzył sobie sporą poduszkę finansową, na której może wygodnie przeczekać spór z Brukselą” – donosi „Die Welt”. Według dziennika Polska i Węgry blokując wieloletni budżet UE i plan odbudowy po koronakryzysie, uczyniły z Europy „zakładnika finansowego”.

Gazeta podkreśla, że na pieniądze z nowego budżetu z niecierpliwością czekają kraje z południa Europy, które utrzymują się z turystyki. Mowa głównie o Włoszech, Hiszpanii czy Grecji, Portugalii i Chorwacji. Te państwa już zaplanowały jak wydadzą pieniądze z Funduszu Odbudowy w ramach środków pomocowych i pakietów pobudzających koniunkturę.

„Wprawdzie także Polska i Węgry są beneficjentami netto budżetu UE i także one mogą oczekiwać pieniędzy z Funduszu Odbudowy, szczególnie Polska należy do jego głównych beneficjantów. Budapeszt i Warszawa też nie chcą pewnie całkiem zrezygnować z miliardów, ale najwyraźniej liczą na to, że polityczna presja krajów południowoeuropejskich stanie się tak silna, że rządy w Rzymie i Madrycie skłonią pozostałe kraje członkowskie do kompromisu w sprawie praworządności” – pisze „Die Welt”.

Dalej można dowiedzieć się, że zarówno Polska jak i Węgry mogą pozwolić sobie na blokadę, co ma wynikać z raportu „Europejskiego Trybunału Obrachunkowego”.

„Potwierdza on ostrzeżenie dyplomaty z Budapesztu. Według niego Polska i Węgry mają jeszcze zaoszczędzone dziesiątki miliardów euro, które mogą wydać do 2023 roku. Do końca 2019 roku oba kraje wykorzystały zaledwie 42 procent środków, które przydzielono im w funduszach strukturalnych na lata 2014-2020” – donosi niemiecki dziennik.

Z artykułu dowiadujemy się, że Polska miała pod koniec zeszłego roku jeszcze 50 mld euro do wykorzystania do 2023 roku. W przypadku Węgier ta rezerwa finansowa wynosiła 14 mld euro.