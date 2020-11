Elon Musk wysadził ze złotego tronu Billa Gatesa

Twórca Microsoft jest coraz niżej w rankingu najbogatszych ludzi na świecie. Bill Gates przegrał właśnie z twórcą Tesli.

Do 2017 roku Bill Gates był najbogatszym człowiekiem na świecie. Później stracił swoje miejsce na rzecz twórcy Amazon Jeffa Bezosa.

W najnowszym rankingu Bloomberga Gates spadł jeszcze niżej. Wyprzedził go bowiem Elon Musk.

Dla Muska rok 2020 okazał się jednym z najlepszych w życiu. Jego majątek powiększył się ponad czterokrotnie.

W niecałe 12 miesięcy Musk zwiększył swój majątek o ponad 100 mld dolarów. Tym samym awansował z miejsca 35. na drugie w rankingu, zastępując na nim Gatesa.

Najbogatszym człowiekiem świata pozostaje Bezos. Jego majątek wynosi już 182 mld dolarów.

Jednak Bezos od stycznia wzbogacił się o 67 mld dolarów. A to oznacza, że jeśli obecny trend się utrzyma to Musk przeskoczy go w 2022 roku.

Trzeci na liście Gates w tym roku miał sporo wydatków. Jego fundacja przekazała na cele charytatywne aż 27 mld dolarów.

Ciekawe są kolejne miejsca w rankingu Bloomberga. Na piątym znalazł się szef Facebooka Mark Zuckerberg. Dalej są np. twórcy Google Larry Page i Sergiej Brin na 7. i 8. miejscu.

Z kolei kontrowersyjny były szef Microsoft Steve Ballmer (zasłynął m.in. wyśmianiem iPhone’a za zbyt wysoką cenę) znalazł się na miejscu 9.

Źródło: Bloomberg