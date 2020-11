Powstaje unijne ministerstwo zdrowia. „Pandemia koronawirusa uwydatniła potrzebę większej koordynacji w UE”

Uniokraci wieszczą wzrost liczby różnorodnych pandemii. W związku z tym tworzą Europejską Unię Zdrowia. Pod pretekstem mniemanych pandemii będzie wdrażać wątpliwe rozwiązania oraz Zielony Ład.

Zarówno obecna, domniemana pandemia, jak i „przyszłe” mają być nowymi największymi wyzwaniami, przed którymi ostrzega Komisja Europejska. KE promuje inicjatywę utworzenia Europejskiej Unii Zdrowia.

Plan był już gotowy od dawna, jednak dopiero mniemana pandemia koronawirusa stworzyła odpowiednie warunki, by go wdrożyć. Inicjatywę poparła m.in. szefowa KE Ursula von der Leyen. Jej rozpęd przyspieszyły także propozycje „wzmocnienia bezpieczeństwa zdrowotnego” w Europie.

Grupa europejskich ekspertów ds. zdrowia chce mieć jednak pewność, że nowa wizja Europejskiej Unii Zdrowia będzie wykraczać poza sferę bezpieczeństwa zdrowotnego i reagowania na pandemię. Lobbujący za politycznymi rozwiązaniami eksperci wzywają bowiem do rozszerzenia zaangażowania w kwestie „zdrowia klimatycznego i środowiskowego, równości w zdrowiu, profilaktyki zdrowotnej oraz polityk prowadzących do ich osiągnięcia w kontekście nowej Europejskiej Unii Zdrowia”.

Manifest

Powstał także „Manifest na rzecz Europejskiej Unii Zdrowia”, w którym wezwano decydentów, ekspertów w dziedzinie zdrowia oraz wpływowe osoby – w tym celebrytów – do podpisania się pod tym dokumentem, by wywrzeć nacisk na przywódców. Byłaby to polityczna podstawa do sformalizowania ram nowego tworu. Przywódcy UE mają rozmawiać na temat Europejskiej Unii Zdrowia podczas najbliższych sesji Rady Europejskiej i kolejnej konferencji na temat przyszłości Europy.

„To nie będzie ostatnia pandemia. Będzie wiele innych zagrożeń dla zdrowia, w tym skutki zmiany klimatu, odporność na środki przeciwdrobnoustrojowe i wiele innych. Nie możemy kontynuować życia jak wcześniej. Musimy chronić nasze społeczeństwa, ale w sposób proporcjonalny do niebezpieczeństw, które im zagrażają” – czytamy w manifeście.

Europejska Unia Zdrowia miałaby dążyć do zdrowia i dobrego samopoczucia wszystkich Europejczyków, tak, by „nikt nie pozostał w tyle”. W tym celu trzeba będzie wzmocnić „solidarność” w państwach członkowskich – m.in. w oparciu o „zasadę postępowego uniwersalizmu”. Ponadto EUZ miałaby zapewnić „zrównoważony rozwój środowiska”, wdrażając Europejski Zielony Ład. Co więcej, promowane mają być środowiska propagujące zasadę „jedno zdrowie” – koncepcję, zgodnie z którą zdrowie ludzi łączy się ze zdrowiem zwierząt i roślin.

Ponadto inicjatorzy manifestu domagają się także powołania organu ds. gotowości i reagowania na kryzysowe sytuacje zdrowotne (HERA). Ograniczyłoby to suwerenność państw członkowskich w tym zakresie.

„Większa koordynacja w UE”

Manifest kładzie nacisk na upowszechnienie szczepień, a jego twórcy nie kryją, że został przygotowany przez firmy farmaceutyczne, które chcą „budować zdrowszą przyszłość Europy”.

– Naszym celem jest ochrona zdrowia wszystkich obywateli Europy. Pandemia koronawirusa uwydatniła potrzebę większej koordynacji w UE, bardziej odpornych systemów opieki zdrowotnej i lepszego przygotowania na przyszłe kryzysy. Zmieniamy sposób reagowania na transgraniczne zagrożenia dla zdrowia. Dziś zaczynamy budować Europejską Unię Zdrowia – oświadczyła szefowa KE Ursula von der Leyen.

Jak podkreślał wiceprzewodniczący ds. promowania europejskiego stylu życia, Margaritis Schinas, celem EU jest zwiększenie uprawnień europejskich agencji, aby „lepiej chronić obywateli UE, aby walczyć z pandemią COVID-19 i przyszłymi sytuacjami kryzysowymi dotyczącymi zdrowia”. Chodzi głównie o wzmocnienie uprawnień Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Europejskiej Agencji Leków EMA. Dodatkowo, stworzony ma być także zintegrowany system nadzoru z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i innych zaawansowanych technologii. Państwa członkowskie byłby zobowiązane do zintensyfikowanej sprawozdawczości w zakresie wskaźników dot. Systemów opieki zdrowotnej.

