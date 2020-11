Braun: Premierze Morawiecki PRZERWIJ HEKATOMBĘ! Możesz to zrobić! [VIDEO]

Czy Mateusz Morawiecki okłamuje nas w sprawie koronawirusa? Grzegorz Braun komentuje najnowsze rewelacje rządu.

Poseł Grzegorz Braun był gościem redaktora naczelnego NCzas.com dr. Tomasza Sommera.

Sommer i poseł Braun w czasie rozmowy odnieśli się do poczynań rządu premiera Mateusza Morawieckiego w związku z epidemią koronawirusa.

Grzegorz Braun, jako reżyser i twardy zwolennik modelu szwedzkiego w obliczu epidemii, wskazał, że poczynania rządu PiS (i nie tylko) przypominają to co już dawno temu pokazywano w amerykańskich serialach.

Chodzi np. o „Dead Zone” z 2003 roku, gdzie bohaterowie również zarządzali lockdown i podejmowali działania łudząco podobne do tych, jakie obecnie wykonują spanikowani rządzący.

Zdaniem Grzegorza Brauna Stadion Narodowy przemianowany na Szpital Narodowy stoi pusty, ale może czekać na pacjentów, którzy będą szczepieni.

– Może czeka na wielką zmasowaną operację szczepienia. O tym zresztą mówią instrukcje, opisy medykamentów, że od czasu do czasu ktoś się może słabiej poczuć po przyjęciu takiej szczepionki i wówczas trzeba go od razu położyć – wskazał Braun.

Z kolei dr Sommer zauważył, że Polacy są sceptyczni wobec szczepień, a przecież gdy zabraknie chętnych do szczepień, to będzie trzeba ich do nich zmusić. A to może uzasadnić wyższym poziomem zakażeń.

Do wiarygodność testów na koronawirusa zaufania nie ma poseł Grzegorz Braun. Jego zdaniem ich wiarygodność jest niewystarczająca.

Pozostaje też kwestia samej szczepionki. Zwykle przed dopuszczeniem preparatu trwają lata testów, a teraz szczepionka miałaby zostać dopuszczona do obrotu po zaledwie kilku miesiącach od stworzenia.

Źródło: Tomasz Sommer Extra