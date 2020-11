Ks. Isakowicz-Zaleski kieruje zawiadomienia do Państwowej Komisji ds. Pedofilii. „Jestem zaszokowany, ile lat można było tuszować takie historie”

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski we wtorek skierował do Państwowej Komisji ds. Pedofilii zawiadomienie o zatajeniu przestępstwa. Sprawa dotyczy katowickiego arcybiskupa Wiktora Skworca. Duchowny oczekuje, że trafi ona do prokuratury.

– Sprawa arcybiskupa katowickiego Wiktora Skworca to najpoważniejsza z tych, jakie do mnie trafiły – mówił w rozmowie z RMF FM ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

Zawiadomienie złożone przez duchownego do Państwowej Komisji ds. Pedofilii dotyczy tuszowania przestępstwa molestowania i umożliwianie jego popełniania ks. Stanisławowi P. Duchowny posługiwał w Woli Radłowskiej pod Tarnowem.

Jak podkreślił ks. Isakowicz-Zaleski, w wyniku tych działań poszkodowanych zostało co najmniej kilkanaście osób.

– Były biskup tarnowski a obecnie arcybiskup katowicki Wiktor Skworc wiedział od rodziców i nauczycieli, że tamtejszy proboszcz molestuje małych chłopców. On obiecał, że ten problem rozwiąże, ale tego księdza wysłał na Ukrainę, gdzie on dopuścił się następnych molestowań. Później wrócił do Polski i został skierowany do Krynicy-Zdroju, gdzie znowu uczył w szkole – relacjonował.

Duchowny wyraził także oczekiwanie, że komisja skieruje sprawę katowickiego arcybiskupa do prokuratury. Zapowiedział ponadto, że to tylko jedna ze spraw, jakie zamierza przekazać komisji.

Ks. Isakowicz-Zaleski mówił o trzech innych gotowych sprawach, związanych z przypadkami pedofilii i ich tuszowaniem przez duchownych, które chce przekazać. Jak mówił, napływają do niego już dziesiątki zgłoszeń.

– Ja mogę co najwyżej posegregować je. Jedne wyślę bezpośrednio do komisji, wczoraj to zacząłem. Inne przekazuje władzom kościelnym, bo są to wewnętrzne kościelne sprawy, ale też widać, że jest blokada okropna – mówił.

Zdaniem ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, komisja ds. pedofilii jest skażona „pierworodnym grzechem” upolitycznienia. Jednak innej drogi rozliczeń dzisiaj kapłan nie widzi.

– Moja rola nie polega na tym, żebym był członkiem komisji, tylko żeby wskazywać, które to są przypadki. A są takie rzeczy, że jestem zaszokowany, ile lat można było tuszować takie historie – podkreślał.

Kolejne zgłoszenia mają trafić do komisji w najbliższych dniach.

