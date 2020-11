56 proc. Tunezyjczyków, którzy dostali włoskie obywatelstwo, przeniosło się i tak do Francji

Migracyjna ciekawostka. 56% Tunezyjczyków, którzy uzyskali włoskie obywatelstwo w latach 2012-2017, przeniosło się do Francji. Masowa emigracja z Tunezji trwa i w tym roku imigranci z Tunezji próbujący przedostać się do Europy są cztery razy liczniejsi, niż miało to miejsce w całym 2019 r.

Pomimo, że 80% od razu dostaje odmowę pobytu i z „foglio di via” mają wracać do domu w ciągu siedmiu dni, tylko 15% z nich jest rzeczywiście repatriowanych do kraju pochodzenia.

Reszta pozostaje i „ubogaca kulturowo” Europę. Tunezja jest dotknięta kryzysem, choćby z powodu zamarcia ruchu turystycznego.

Jadą więc do Europy sami, a ich droga wiedzie najczęściej przez słynną włoską wyspę Lampedusa.

Do tej pory największą przystanią Tunezyjczyków w Europie jest jednak, choćby ze względu na znajomość języka, Francja.

Społeczność tunezyjska we Włoszech jest siedem razy mniejsza niż we Francji. Niektórzy z nich starają się zostać we Włoszech, inni jednak jak najszybciej wyjeżdżają do Francji, gdzie mają kuzynów, braci, wujów.

Wyjeżdżają nawet ci, którzy dostali włoskie obywatelstwo. Według „Le Figaro” tak uczyniło w latach 2012-2017, 56% naturalizowanych Włochów z Tunezji.

Niektórzy nie szukają nawet możliwości uregulowania pobytu w Italii i niemal od razu z Lampedusy starają się sforsować Alpy.

Czasami bywają zatrzymywani. Policja francuska zna „recydywistów”, którzy próbują przejść nielegalnie granicę nawet po kilkanaście razy. Wspólnota tunezyjska we Włoszech liczy około 100 000 osób. We Francji jest och około 700 tys.

Immigration : 56% des Tunisiens ayant obtenu la nationalité italienne entre 2012 et 2017 ont rejoint la France https://t.co/CUbQYFG4oW via @Valeurs — Paydrets (@paidrets) November 25, 2020

Źródło: Valeurs Actuelles