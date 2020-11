Dlaczego państwowy wyzysk się wzmaga? ZATRZYMAJMY TO! [VIDEO]

Czy w Polsce wzmaga się państwowy wyzysk? Dr Tomasz Sommer i szef fundacji PAFERE debatowali o wyzysku podatników.

Jan Kubań, prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Gospodarczego (PAFERE), był gościem dr. Tomasza Sommera.

Rozmowa poświęcona była wzmagającemu wyzyskowi podatników i absurdach do, których prowadzi wszechwładza partii.

Pierwszym przykładem był tzw. Szpital Narodowy. Jak ujawniły media lekarza zarabiają tam fortuny, ale pacjentów mają niewiele.

Szpital na Stadionie Narodowym stoi pusty i kosztuje nas 700 tys. złotych dziennie. To 21,1 mln złotych miesięcznie.

– To co się dzieje na Stadionie, czyli powstanie wydmuszki, rzeczy niepotrzebnej, przy ogromnych kosztach i ściąganie lekarzy, którym płaci się bardzo duże pieniądze (nawet 200 złotych na godzinę) – takich przedsięwzięć jest bardzo dużo. Są finansowane inflacją – czyli podatkiem pośrednim, który nałożony jest na ludzi, którzy posiadają oszczędności. Również podatkami, którymi obłożeni są ludzie pracujący. To jest proceder, o którym nawet „Gazeta Wyborcza” napisała, bo to jest ewidentny przekręt. To jest pokazanie mechanizmu wyciągania pieniędzy społecznych – ocenił Jan Kubań.

Sommer przypomniał, że takich przykładów jest więcej. Np. przy okazji Euro Szwajcarzy postawili tylko stadiony tymczasowe, a Polacy na Euro 2012 postawili bardzo drogie nowoczesne obiekty sportowe.

– (Rządzący – red.) przelewają cudze pieniądze z pustego w próżne, marnując większość z nich po drodze – dodał Sommer.

Źródło: Tomasz Sommer Extra