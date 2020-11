Łukaszenko: Białoruś jest gotowa pomóc Polsce w walce z koronawirusem

Nie uznawany przez państwa Zachodu prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko zadeklarował gotowość pomocy Polsce z walce z koronawirusem. To o tyle sensacyjna wiadomość, że przez ostatnie tygodnie przywódca z Mińska bombarduje Warszawę różnego rodzaju oskarżeniami związanymi z protestami w jego kraju.

Łukaszenko od kilku tygodni ma znacznie większe problemy w kraju niż epidemia koronawirusa.

Po tym jak – według opozycji – sfałszował wynik wyborów prezydenckich stał się samozwańczym przywódcą Białorusi, a na ulice tamtejszych miast cały czas wychodzą oburzeni obywatele, których manifestacje są tłumione przez milicję.

Polski rząd od razu opowiedział się po stronie opozycji i w jednej chwili zburzył wszystko co przez lata budowali polscy dyplomacji za wschodnią granicą.

Taka postawa spotkała się z wielką złością Łukaszenki, który co chwila oskarża Warszawę o wspieranie opozycji i próbę destabilizacji Białorusi. Mimo to w piątek zadeklarował pomoc Polsce w walce z koronawirusem.

Według Łukaszenki rząd w Warszawie próbuje podbierać białoruskich medyków. Podczas wizyty w Mińskim Miejskim Szpitalu Klinicznym nr 6 Łukaszenko przekazał, że Białoruś może wysłać lekarzy do Polski.

– Musimy leczyć naszych pacjentów, ale jesteśmy gotowi pomóc Polsce. Ale zróbmy to we właściwy sposób: jeśli o to poproszą, wyślemy brygadę, która im pomoże – poinformował Łukaszenko.

W szpitalu, który wizytował białoruski przywódca – według informacji agencji Biełta – od początku pandemii wyleczonych zostało 5,5 tys. osób, w tym momencie przebywa tam 797 chorych na COVID-19, z czego 28 na intensywnej terapii.