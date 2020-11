Mamy już odporność stadną? Ekspert: część osób jest odporna – nie wszyscy muszą się szczepić

Prof. Andrzej Gamian, dyrektor Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN twierdzi, że część Polaków ma już odporność na koronawirusa.

Według profesora rozpoczęcie szczepień pod koniec stycznia jest realne.

– Upowszechnienie i stosowanie szczepionki obwarowane jest wieloma przepisami i restrykcjami, a jednak widać, że wielkie koncerny farmaceutyczne zdążyły z tym wszystkim (…) Społeczeństwa czekają na szczepionkę, a procedury rejestracji przyśpieszono; jeżeli szczepionki zostaną zatwierdzone na poziomie europejskim, to tym samym stanie się to też w Polsce – powiedział dyrektor Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

„Nie wszyscy muszą się szczepić”

– Część osób ma już odporność na koronawirusa, nie wszyscy zatem muszą się szczepić, aby powstrzymać epidemię. Należałoby zatem określić poziom immunoglobulin klasy G, które dają trwałą odporność pamięciową, aby stwierdzić, czy trzeba się szczepić – twierdzi ekspert.

Prof. Gamian pytany o to, jak długo może trwać nabyta odporność na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 podkreślił, że najnowsze badania wskazują, że odporność jest długofalowa.

– Temu należy wierzyć, bo to są prace najbardziej aktualne – tłumaczył naukowiec.

Źródło: PAP