Polacy i Niemcy WSPÓLNIE protestują w Słubicach. Nie zgadzają się na obostrzenia

Dziś o godzinie 13:00 w Słubicach w Lubuskiem rozpoczyna się protest Polaków i Niemców przeciwko obostrzeniom. Protestujący zgromadzą się po obu stronach Odry – zarówno w polskiej części miasta, jak i w niemieckiej.

„Kontakt z niemiecką policją bardzo pozytywny. Zarezerwowali dla nas miejsce, omówili w duchu kooperacji z organizatorami. Liczą że Polacy zgromadzą się głównie na moście – most w całości jest terenem niemieckim. Pokojowa demonstracja i pokojowo nastawiona niemiecka policja” – pisze o wydarzeniu Paweł Tanajno.

„Jestem bardzo ciekaw jakie rozkazy wyda polski reżim polskim funkcjonariuszom w Słubicach” – dodaje.

Protestujący opublikowali w Internecie swój manifest. Oto on:

„MIĘDZYNARODOWE ŚWIĘTO WOLNOŚCI – wspólnie Polacy z Niemcami w Słubicach 28.11.2020 o godzinie 13:00 zgromadzą się po obu stronach Odry.

Wolność nie jest wartością daną na zawsze. Polacy urodzeni od lat 70 doświadczają jak historia zatacza koło. ZOMO na ulicach. Władza bez względu na barwy polityczne mająca w pogardzie praworządność, prawa człowieka, pacjenta i konstytucję. Przy okazji walki z pandemią duża część społeczeństw świata przekonuje się o prawdziwości tezy postawionej przez amerykańskiego wolnościowca z XVIII wieku: Kto poświęca wolność dla iluzji bezpieczeństwa utraci jedno i drugie. Nie ulega wątpliwości, że rządy większości państw, które przyjęły politykę drastycznych ograniczeń wolności obywatelskich, faktycznie nie osiągnęły nic pozytywnego.

W każdym kraju widzimy nieuzasadniony, nielogiczny, niespójny system ograniczeń wolności obywatelskich i samowolnych panicznych działań rządów. Niemcy przyzwyczajeni do wysokiego poziomu samostanowienia prawa, do wysokiego poziomu wolności obywatelskich, do wysokiego poziomu etyki działania administracji państwowej, czują ból wynikający z ich ograniczania i agresywnych działań administracji rządowej wbrew regułom konstytucyjnym.

Łączy nas pragnienie wolności i rządów prawa. Żądamy transparentnej debaty z udziałem ekspertów niezaangażowanych przez stronę rządową i korporacje w temacie oceny zagrożenia pandemicznego i podejmowania odpowiednich środków zaradczych. Ograniczanie na bezprecedensową skalę wolności obywatelskich nie może opierać się na zmiennych zaleceniach wąskiego grona ekspertów rządowych

Wolność w Polsce wymaga poszanowania naszej godności obywatelskiej i własności, wartości które są deptane przez reżimy każdego dnia. Walczymy o realny wpływ obywateli na władzę i o państwo prawa. Domagamy się aby rząd w Polsce zaprzestał pozbawionej odpowiedzialności polityki niszczenia polskich przedsiębiorstw”

Harmonogram wydarzenia:

„Zgromadzenie rozpocznie się po obu stronach Odry. Zgromadzenia są w pełni legalne nawet jeśli policja wbrew obowiązującemu prawu, wbrew decyzjom sądów będzie twierdziła inaczej. Część osób zgłosiła legalne zgromadzanie inne przybywają w ramach prawa do zgromadzeń spontanicznych.

Rozpoczynamy od spotkania na moście i wpuszczenia tysięcy balonów z flagami Polski i Niemiec jako symbol wspólnej walki o wolność.

Podpisanie międzynarodowego apelu obywateli Polski i Niemiec do obywateli na całym świecie, aby nie poświęcali swoich wolności dla iluzji bezpieczeństwa.”

Źródło; Facebook