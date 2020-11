Prezenter z poradą dla prezydenta. Hołownia radzi Dudzie założyć klub prezydencki i odsunąć się od PiS

Szymon Hołownia, były wodzirej z TVN-owskiego talent showu i kandydat na prezydenta w ostatnich wyborach, ma kilka rad dla prezydenta Andrzeja Dudy. Według polityka-celebryty, Duda powinien odsuwać się powoli od PiS.

Szymon Hołownia był gościem lewicującego radia TOK FM. Były prezenter „Mam Talent!” podzielił się na antenie rozgłośni swoimi przemyśleniami na temat prezydentury Andrzeja Dudy.

– Czy nam się to podoba, czy nie i jakkolwiek go oceniamy, czy wybory będą w 2021, czy w 2023, jeżeli wygra strona nie-PiS, to Andrzej Duda nadal będzie prezydentem i nadal będzie miał dużo do powiedzenia – zauważył Hołownia.

– Zastanawiam się, dlaczego on teraz już nie wchodzi do gry – zadumał były prezenter.

– Wszyscy mówią, że jego stosunki z Kaczyńskim i PiS-em nigdy nie były tak fatalne jak w tej chwili. Tam są jakieś ciche dni, a nawet krocząca nienawiść. Teraz, kiedy jest w drugiej kadencji, kiedy nic nie stoi na przeszkodzie, dawno mógłby już zacząć montować sobie klub prezydencki parlamentarny, żeby zbudować sobie pozycję polityczną autonomiczną i zacząć być graczem na tej scenie – stwierdził lider ruchu Polska 2050.

Źródło: TOK FM