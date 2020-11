Schetyna wypowiedział się ws. aborcji. Jego słowa wywołały burzę wewnątrz PO

Grzegorz Schetyna swoją wypowiedzią w sprawie aborcji wywołał burzę w Platformie Obywatelskiej. Po słowach byłego szefa partii nastąpił wewnętrzy podział. To próba poróżnienia KO z Lewicą?

– Nie chcę aborcji na życzenie. Uważam, że trzeba wyciągnąć wnioski z tego, co się stało, że trzeba spokojnie porozmawiać, w jaki sposób wrócić do kompromisu aborcyjnego. W jaki sposób go unowocześnić i dać mu nowe życie – mówił Grzegorz Schetyna w Polsat News.

Tutaj pojawia się zgrzyt, bo politycy Platformy mocno wspierają ruchy feministyczne i Strajk Kobiet, których głównym postulatem jest zgoda na mordowanie dzieci w łonach ich matek.

„Medialna aktywność byłego lidera Platformy Obywatelskiej zirytowała część polityków opozycji. Zwłaszcza tę o liberalnym światopoglądzie” – donosi Wirtualna Polska.

Słowa Schetyny poirytowały tę lewacką część PO. W rozmowie z portalem jeden z młodych polityków partii przyznał, że nikt powrotu do kompromisu aborcyjnego już nie chce. „Schet znów miesza w szeregach” – dodaje.

Według innego anonimowego rozmówcy z szeregów PO, wypowiedź Schetyny nie jest przypadkowa i miała posłużyć skłóceniu KO z Lewicą.

„Gdy staramy się dogadać z Lewicą i budować poparcie wśród kobiet i młodych, Grzegorz wyjeżdża z ‚kompromisem’ twardogłowych prawicowców z lat 90. I próbuje stworzyć wrażenie, że to jest stanowisko Platformy. No nie, nie jest. Partia się zmieniła. A Schetyna gra przeciwko kierownictwu PO celowo” – powiedział rozmówca WP.pl.

Ci co są po stronie Schetyny twierdzą jednak, że stanowisko o powrocie do kompromisu aborcyjnego aprobuje „milcząca większość” członków partii.

Źródła: Polsat News, WP.pl