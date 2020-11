Co z Sylwestrem w tym roku? Wiceminister zdrowia odpowiada

Waldemar Kraska był gościem w Polsat News. Wiceminister zdrowia mówił o tym, jak w tym roku będzie wyglądał Sylwester.

– Jest jeszcze miesiąc do Sylwestra, na pewno nie będzie go można spędzić tak jak do tej pory, ale być może sytuacja tego dnia będzie radośniejsza niż to, co mamy w tej chwili – mówił w Polsat News wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Jednocześnie wiceszef resortu zdrowia mówił o tym, że w styczniu i lutym można spodziewać się kolejnej fali pandemii.

– To okres typowo grypowy, więc ryzyko zachorowania może być większe – poweidział.

– My się na tę falę niestety przygotowujemy, bo eksperci też o tej trzeciej fali mówią, mniej więcej w okresie stycznia i lutego, dlatego też jest budowa tych szpitali tymczasowych, które teraz na pewno nie będą uruchamiane, bo na razie aż tylu tych zakażeń nie ma, ale musimy być przygotowani na ewentualność trzeciej fali – dodał.

Minister zaapelował również o to, by nie wyjeżdżać na ferie, tylko spędzić je w domach.

– W tym wyjątkowym roku musimy ograniczyć nasze wyjazdy do minimum, spędzić ferie w domu. To była trudna dla nas decyzja, ale pobudki za nią stojące są epidemiologiczne i zdrowotne – zaznaczy.

Ciekawe co tym pomyśle myślą ludzie, którzy w sezonie zimowy zarabiają na życie przez resztę roku.

Źródło: Polsat News