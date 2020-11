Dzieci będą wracały do szkół „stopniowo”? Minister Czarnek zdradza szczegóły

Minister Przemysław Czarnek był gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Tematem rozmowy obu panów był m.in. powrót dzieci do szkół.

– Oczywiście, że są różne plany tego powrotu [dzieci do szkół]. Są plany dalszego nauczania zdalnego, do tego też musimy być przygotowani, bo nie wiemy jak będzie – przyznał minister Czarnek.

– Uefektywniania tego nauczania zdalnego i będą kolejne informacje w tym względzie już w kolejnych tygodniach, jeszcze grudnia. Są plany powrotu jednorazowego do szkół, szkoły są przygotowane na to, ale też planujemy to i są plany stopniowego powrotu do szkół – tłumaczył sytuację polityk.

Obecnie dzieci, niemalże od początku roku szkolnego, uczą się zdalnie. Czarnek powiedziałw wywiadzie, że decyzja o powrocie do szkół nie będzie podjęta z dnia na dzień.

– Zawsze staramy się podejmować decyzje tak, aby z jednej strony i przede wszystkim była ona rozważna z punktu widzenia zdrowia i życia ludzi i sytuacji pandemicznej, a z drugiej strony żeby nie była totalnym zaskoczeniem dla placówek oświatowych, dla dyrektorów i organów prowadzących, więc na pewno z wyprzedzeniem kilkudniowym taka decyzja będzie podjęta – mówił na antenie radia.

– Chyba że będziemy widzieć, że ta sytuacja pandemiczna rzeczywiście dzięki odpowiedzialności społeczeństwa polskiego się uspokaja szybciej. Wtedy będziemy mogli szybciej pewne rzeczy zaplanować i zakomunikować – dodał.

