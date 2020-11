Hiszpańska lewica chce „spalić kler”. Ks. Jacek Gniadek: zbiega się to w czasie z dwoma wydarzeniami

„Na hiszpańskim Twitterze pojawił się hashtag #FuegoAlClero. Tysiące osób nawołuje do palenia duchownych, a media społecznościowe nie reagują na mowę nienawiści” – pisze na Twitterze ks. Jacek Gniadek – znany polski misjonarz.

Znany z wolnościowych poglądów ksiądz zauważa, że barbarzyńskie hasło zbiega się w czasie z dwoma wydarzeniami: ustanowieniem przez papieża Franciszka nowych męczenników z Hiszpanii i wprowadzeniem antywolnościowej ustawy dot. wychowania dzieci.

Nowi męczennicy

„Akcja rozpoczęła się w dniu, w którym papież Franciszek upoważnił Watykańską Kongregację Spraw Kanonizacyjnych do ogłoszenia 8 dekretów, w tym dekretu o męczeństwie stu dwudziestu siedmiu Hiszpanów, katolików zabitych z powodu nienawiści do wiary w XX wieku” – pisze ks. Gniadek.

Antywolnościowa ustawa

„Akcja zbiega się także i przede wszystkim z powodu próby przeforsowania „Ley Celaá”, czyli ustawy mającej na celu reformę hiszpańskiego systemu edukacji, nazwanej na cześć hiszpańskiej minister edukacji Isabel Celaa. Jeśli ustawa Celaá zostanie przyjęta, to państwo, a nie obywatele, będzie decydować o edukacji, jaką otrzymają hiszpańskie dzieci” – pisze dalej kapłan.

„Setki tysięcy zebrało się i protestowało w ubiegłą niedzielę przeciwko proponowanej ustawie przez socjalistyczny rząd. Świecy katolicy i biskupi bronią katolickiej edukacji prywatnej, która służy 2 mln dzieci i posiada tysiące instytucji” – informuje ksiądz-wolnościowiec.

„W wolnym kraju to rodzice powinni decydować o tym, czego będą uczyć się ich dzieci”

„W Polsce prywatna katolicka edukacja nie ma mocnej tradycji i praktycznie nie jest liczącą się siłą w naszym kraju. Oświeceniowy duch Komisji Edukacji Narodowej ciągle wisi nad Polską i Kościołem w Polsce, który ma problem z właściwym określeniem roli, jaką odegrał w naszej historii ks. Hugon Kołłątaj” – pisze ks. Gniadek.

„W wolnym kraju to rodzice powinni decydować o tym, czego będą uczyć się ich dzieci i do jakich szkół, będą posyłać swoje dzieci. Szkolnictwo państwowe to wymysł protestancki. Służy uniformizacji umysłów i tresurze narodu na potrzeby rządzących państwem. Wykorzystywane jest dzisiaj do dechrystianizacji i demoralizacji” – twierdzi kapłan.

„W społecznym nauczaniu Kościoła jednym z głównych argumentów za własnością prywatną jest to, że jest ona istotna dla utrzymania i ochrony rodziny. Leon XIII nauczał, że własność rodzinna, do której rodzina ma pierwszeństwo jako instytucja pierwotna w stosunku do państwa, jest czynnikiem jedności rodziny i umocnieniem trwałości rodzinnej wspólnoty. Pozwala ona każdej rodzinie na przejmowanie dziedzictwa, które następnie przekazuje dzieciom. Własność rodzinna zapewnia także autonomię rodziny i chroni przed ingerencją państwa w życie rodzinnej wspólnoty, do której ma prawo wkraczać tylko wtedy, gdy rodzina potrzebuje takiej pomocy. Własność prywatna zapewnia rodzinie konieczną życiową przestrzeń rozwoju jednostek i ich talentów” – kończy wpis misjonarz,