Kukiz może przejść do PiS? Polityk-muzyk mówi o spotkaniu z Kaczyńskim i SMS-ach do Budki

Zakończył się burzliwy związek partii byłego antysystemowca Pawła Kukiza z PSL-em. W mediach spekuluje się o przejściu muzyka i jego ludzi do PiS. Skomentował to sam zainteresowany.

– Nie widzę takiej możliwości, żebym wchodził do klubu PiS. Nie przewiduję – mówił Paweł Kukiz w Polsat News.

– Ale w tym momencie. Ale czy kiedyś, w przyszłości? – dopytywał Bogdan Rymanowski.

Politykujący muzyk opowiedział również w programie o spotkaniu z Jarosławem Kaczyńskim. – Nie było czegoś takiego jak zaproszenie [do PiS] – powiedział.

– Właśnie się dziwię, że ta druga linia PiS-u mówi o jakichś rozmowach z posłami Kukiz’15, więc albo oni kłamią, albo moi posłowie mnie okłamują, bo nikt z nimi o przejściu do PiS-u nie rozmawiał – mówił Paweł Kukiz w Polsacie.

Skoro nie PiS, to może PO?

– Dzisiaj też napisałem SMS do pana przewodniczącego Budki z pytaniem czy w tej swojej nowej deklaracji ideowej, nad którą pracuje Platforma, przewiduje powrót do idei jednomandatowych okręgów wyborczych, bo jak pan wie, to był postulat Platformy sprzed lat, i do referendów obligatoryjnych – powiedział Rymanowskiemu były antysystemowiec.

– Ale do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi – powiedział lider K’15. Wychodzi więc na to, że przynajmniej na razie muzyk i jego ludzie nie przechodzą ani do PiS, ani to PO.

