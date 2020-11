„Motel Polska” czyli propagandowa wersja „Gogglebox” dla pisowców. Twórcy przeszli sami siebie [WIDEO]

Ostatni odcinek „Motel Polska” to najtragiczniejsza rzecz puszczona w publicznej TV od czasu ogłoszenia stanu wojennego przez Wojciecha Jaruzelskiego. TVP postanowiło udowodnić, że trzy dekady po upadku komunizmu wciąż można robić żenujące materiały propagandowe i puszczać je w telewizji.

Zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądałby odcinek specjalny (z naciskiem na „specjalny”) reality show „Gogglebox” (hit na TTV), gdyby ku czci Jarosława Kaczyńskiego wyreżyserowali go razem Jerzy Urban i Joseph Goebbels? Pewnie się nie zastanawialiście, bo jesteście normalni. Ktoś jednak nagrał coś takiego i stwierdził, że nadaje się to do telewizji.

Przypomnijmy: formuła programu polega na tym, że kilka „zwykłych rodzin” komentuje z poziomu kanapy to, co dzieje się w telewizji. W minionym odcinku na ekranach komentujących pojawiło się wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego dot. protestów feministek.

Nie chodzi o to, o czym opowiadał odcinek. Nikt raczej nie ma wątpliwości, że NCzas w żaden sposób nie popiera tzw. „strajku kobiet”. Chodzi o to, w jaki sposób to robił.

Gdy w telewizorach „kanapowców” pojawił się Kaczyński, to zaczęli się oni zachowywać tak, jakby zza linii kamer patrzył na nich sam Jacek Kurski i groził zsyłką na Sybir. Przytakiwali prezesowi, chwalili jego erudycje i zaśmiewali się w głos.

Trudno powiedzieć gdzie bardziej upokarza się bohaterów – w „Motel Polska”, czy w pewnej amerykańskiej serii, w której również występuje kanapa, tylko jest czarna i skórzana, a reżyser po wszystkim obiecuje, że nie umieści nagrania w sieci.

Najgorsze w tym wszystkim jest jednak to, że to wszystko tworzone jest z podatków Polaków. Jeśli macie pod ręką chusteczki, którymi można przetrzeć krwawiące oczy, to poniżej nagranie z fragmentem programu: