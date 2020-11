TOP 8 książek na prezent. Zobacz BESTSELLERY Biblioteki Wolności. Promocja trwa!

Dr Tomasz Sommer poleca 8 książek, które powinien przeczytać każdy konserwatysta i wolnościowiec. Z okazji Czarnego Piątku są dostępne w Bibliotece Wolności w niższych cenach.

Mimo pandemii koronawirusa cały świat świętuje Czarny Piątek, czyli święto promocji i zakupów. Amerykański zwyczaj przyjął się i w Polsce, ale nie wszyscy oferują naprawdę wartościowe rzeczy.

Biblioteka Wolności, z okazji Czarnego Piątku, na trzy dni obniżyła ceny wielu książek, które powinny znaleźć się w zbiorach każdego konserwatysty i wolnościowca.

Tomasz Sommer przedstawił osiem bestsellerów, które kosztują do 25 złotych.

Pierwszą z nich jest książka Tadeusza Płużańskiego „Bestie”. To książka opowiadająca o komunistycznych zbrodniarzach, którzy mordowali Polaków w latach 40., 50., 60., a nawet i później.

W „Bestiach” przeczytamy o losach zbrodniarzy nawet po upadku PRL. Tadeusz Płużański dotarł bowiem do kilku żyjących katów Polaków.

Kolejną pozycją jest „Nie bójcie się prawdy”. To wywiad-rzeka z Stanisławem Michalkiewiczem.

W rozmowie z dr. Sommerem Stanisław Michalkiewicz nie ogranicza się polityczną poprawnością i przypomina niewygodne fakty dla elit lewicowego salonu III RP.

Inną ważną pozycją jest „O cywilizacji śmierci” Jana Marka Chodakiewicza. W swojej książce publicysta „Najwyższego Czasu!” opowiadał co już wydarzyło się na Zachodzie i co przyjdzie wkrótce do Polski.

Niestety – jego przepowiednie okazały się prawdziwe.

Następną cenną pozycją jest wywiad-rzeka z prof. Bogusławem Wolniewiczem. Zmarły niedawno profesor był jednym z najbardziej cenionych polskich filozofów i komentatorów politycznych, których dziś zastąpili domorośli publicyści.

Więcej pozycji – kliknij w obrazek poniżej:

Źródło: Tomasz Sommer Extra