Wróżbita Maciej atakuje Sławomira Mentzena. „Pod Konfederacją byśmy mieli erę kamienia łupanego”

Znany z TVN wróżbita Maciej Skrzątek wściekł się na Sławomira Mentzena z Konfederacji. Przy okazji pokazał ile warte są jego wróżby i przepowiednie.

Maciej Skrzątek to najpopularniejszy wróżbita w Polsce. Gwiazdor TVN kasuje za 15 minut „konsultacji” 200 złotych, a za 30 minut „konsultacji VIP” aż 1000 złotych.

Wróżbita Maciej oferuje też rytuały „wzmacniające” po 800 złotych oraz rytuały „odcinające od czarnej magii” po 600 złotych. Teraz wrogiem wróżbity z TVN stał się dr Sławomir Mentzen i Konfederacja.

Powodem była wypowiedź, w której ekonomista miał stwierdzić, że rząd mógłby podejmować decyzje ws. koronawirusa na podstawie przewidywań wróżbity Macieja. Wróżbita ma również za złe, że wcześniejszym zdaniu ekonomista użył sformułowania „ciemnota”.

Do sprawy odniósł się na swoim Facebooku. Problem w tym, że ów wróżbita nie wiedział nawet tego, że Mentzen nie jest posłem, a oskarżył go o życie z jego podatków.

– Panie Sławomirze, ja chciałbym tylko przypomnieć, że jako właściciel działalności gospodarczej co miesiąc płacę olbrzymiej sumy podatki dzięki którym między innymi to Pan otrzymuje wynagrodzenie, więc jako podatnik chciałbym by Pan robił coś bardziej konstruktywnego dla naszego kraju niż wycierał sobie gębę moim nazwiskiem. Więc pasożytując między innymi na mnie, powinien Pan siedzieć cicho i ewentualnie jedynie dziękować! – wściekał się wróżbita.

Wróżbita Maciej dodał też, że Konfederacja „z uwagi na reprezentowaną ciemnotę” nie miała „żadnego realnego poparcia w wyborach”.

– Ciemnota ta byłaby nieszczęściem dla Polaków i Polek, bo jak teraz mamy do czynienia ze średniowieczem PiS-u, to przy Konfederacji byśmy mieli erę kamienia łupanego – dodał oburzony wróżbita.

Jednocześnie zaprosił do skorzystania z swoich usług „prywatnie i oczywiście odpłatnie”.

W komentarzu pod wpisem dodał „Każdy gówniak zostanie zablokowany w minutę pod tym postem, wracać do Sławka xD”.

Wróżbita ciśnie mnie za bycie średniowiecznym :D pic.twitter.com/TYsFsYq7UZ — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) November 28, 2020

Źródło: Facebook Wróżbita Maciej Skrzątek