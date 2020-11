Apel lekarzy i naukowców do rządu. „Chrońmy grupy ryzyka i uwolnijmy gospodarkę!”

Polscy lekarze i naukowcy napisali petycję do premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra zdrowia Andrzeja Niedzielskiego, w którym apelują o racjonalną politykę wobec koronawirusa. Petycję można podpisać tutaj. Poniżej zamieszczamy jego treść w całości:

Korzystając z konsultacji apelujemy do rządu oraz do premiera Morawieckiego i ministra Niedzielskiego osobiście, o rozważenie zmiany strategii anty-Covid . Obecna bazuje na założeniu maksymalnego ograniczania szerzenia się wirusa po to, żeby nie zabijał on osób szczególnie narażonych. Efektem są szerokie restrykcje epidemiczne, zamykanie wielu dziedzin gospodarki i szkół, a w skrajnej sytuacji także powszechna, narodowa kwarantanna.

Alternatywna strategia zakłada wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą na lepsze izolowanie od wirusa osób z grup ryzyka ciężkiego przebiegu Covid-19 (głównie seniorów i przewlekłe chorych) z pełnym poszanowaniem ich praw i wolności. Dzięki temu mimo rozprzestrzeniania się wirusa mniej osób będzie wymagać hospitalizacji i mniej osób będzie umierać.

Jeżeli zrobimy wszystko, żeby zabezpieczyć osoby z grup ryzyka, to pozostałe będą mogły w miarę normalnie funkcjonować (z zachowaniem podstawowych zasad sanitarnych) i nie będzie potrzeby odgórnego zamykania gospodarki , szkół, teatrów, kin, siłowni czy kościołów. Jest to ważne w kontekście zapewnienia odpowiednich zasobów finansowych dla funkcjonowania państwa (w tym służby zdrowia), dochodów ludności, jak również dla zdrowia fizycznego i psychicznego wszystkich obywateli.

Będzie można także rozważyć zniesienie nakazowej izolacji i kwarantanny osób z dodatnim testem PCR oraz ich kontaktów. W zamian będzie można promować zdrowy styl życia i zachęcać do samoizolacji osoby, które przejawiają objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych.

Szczegółowe rozwiązania w zakresie ochrony grup ryzyka powinny zostać jak najszybciej opracowane przez interdyscyplinarny zespół ekspertów. Ochrona ta mogłaby m.in. obejmować: zaopatrzenie w maseczki odpowiedniej jakości (FFP2) i edukację w zakresie ich prawidłowego użytkowania, umożliwienie pracy zdalnej (także nauczycielom, ale bez zamykania szkół!), zapewnienie opieki przede wszystkim ze strony ozdrowieńców i osób posiadających przeciwciała oraz przestrzeganie reżimów epidemicznych w kontaktach z grupami ryzyka. Szczególnym wyzwaniem będzie znalezienie sposobów ochrony osób z grup ryzyka mieszkających w rodzinach wielopokoleniowych.

W dalszych działaniach rząd powinien w większym stopniu kierować się liczbą przypadków hospitalizacji i terapii respiratorowych z powodu Covid-19 , niż liczbą stwierdzonych zakażeń, a także kryterium dostępności służby zdrowia i efektywności jej funkcjonowania dla wszystkich chorych.

Przy tak sformułowanej strategii szczepionka będzie potrzebna przede wszystkim dla osób z grup ryzyka (a także personelu medycznego i opiekuńczego, który ma z nimi częsty kontakt) oraz będzie mogła być stosowana na zasadzie dobrowolności.

Proponowana strategia bazuje na następujących faktach i obserwacjach :

– Covid-19 okazał się mniej śmiertelny niż początkowo zakładano;

– dynamika epidemii hamuje w sposób naturalny tj. wcześniej niż zaczęły działać wprowadzane restrykcje;

– skutki gospodarcze, społeczne i zdrowotne realizowanej obecnie strategii są zatrważające (w tym wzrost liczby zgonów z innych powodów niż Covid-19);

– potencjalnie dostępne szczepionki są nowe i eksperymentalne co oznacza wysokie ryzyko dla wyszczepiania całej populacji;

– działania na rzecz ukierunkowanej ochrony osób z grup ryzyka są możliwe i zalecane w przez dużą część epidemiologów i lekarzy, którzy podpisali się pod Deklaracją Great Barrington.

SYGNATARIUSZE APELU:

1. Paweł Basiukiewicz , Kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych, Oddział Kardiologiczny, Kierownik Oddziału Obserwacyjno Zakaźnego, Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawła II, Grodzisk Mazowiecki

2. Dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak , Instytut Statystyki i Demografii, Szkoła Główna Handlowa

3. Maciej Dzierżanowski , niezależny ekspert – w przeszłości pracownik Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i współpracownik Kongresu Obywatelskiego

4. Jacek Jamroż , niezależy analityk, CFO Advisory

5. Prof. dr hab. Piotr Kuna ,Katedra Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

6. Błażej Lenkowski , Prezes Zarządu Fundacji Liberté!

dr n. med. Zbigniew Martyka Kierownik Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Szpitala ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej

7. Prof. dr hab. med. Ryszard Rutkowski , Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

8. Krzysztof Szczawiński , matematyk, autor modelu epidemicznego opisującego budowanie odporności zbiorowej w społeczeństwie

9. Stanisław Szultka , Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdańsk, w przeszłości pracownik Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i współpracownik Kongresu Obywatelskiego

10. Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn , Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

11. Dr Paweł Wojciechowski , Profesor WPSW, Dyrektor Whiteshield Partners