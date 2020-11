Bliski Wschód przed wybuchem? Teheran żądny zemsty, Izrael podnosi alarm, a USA wysyła flotę

Najwyższy duchowo-polityczny przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei zapowiedział w sobotę surowe ukaranie sprawców zabójstwa, podobne słowa padły z ust prezydenta kraju Hassan Rowhani, a szef MSZ oraz ambasador Iranu przy ONZ niedługo po zamachu wskazali na Izrael jako winnego zabójstwa Fakhrizadeha.

Pomszczenie śmierci „prominentnego i wybitnego specjalisty w sferze fizyki jądrowej w kraju” nastąpi „we właściwym czasie” – zapewnił na Twitterze Chamenei. „Definitywnie ukarani będą autorzy i zleceniodawcy” – dodał.

Ajatollach zadeklarował też kontynuację dzieła zamordowanego eksperta „we wszystkich sferach, którymi się zajmował”.

Z kolei prezydent Iranu wydał oświadczenie, które było szeroko cytowane w sobotę w tamtejszych mediach. „Po raz kolejny diabelskie dłonie światowej arogancji zostały splamione krwią” – napisał Rowhani.

Bezpośrednią odpowiedzialnością za likwidację irańskiego eksperta ds. jądrowych Rowhani obarczył „uzurpatorski reżym syjonistyczny” działający z poduszczenia „światowej arogancji”, jak w Iranie określa się Stany Zjednoczone.

Było to kolejne oświadczenie przedstawiciela najwyższych władz Iranu, które obarcza odpowiedzialnością za piątkowy zamach na Mohsena Fakhrizadeha władze Izraela.

Bezpośrednio po ataku minister spraw zagranicznych Iranu Dżawad Zarif zasugerował, że istnieje „izraelski ślad” wskazujący na sprawstwo, gdy chodzi o wysadzenie w powietrze i ostrzelanie samochodu, którym w piątek przemieszczał się Fakhrizadeh.

Władze Izraela ogłosił najwyższy poziom alertu dla wszystkich swych ambasad w związku z groźbami Iranu, że sprawcy zamachu na Fakhrizadeha zostaną „surowo ukarani”. Władze w Iranie obarczają odpowiedzialnością za ten atak Izrael.

O ogłoszeniu alertu dla ambasad poinformował w sobotę izraelski kanał informacyjny N12. Ministerstwo spraw zagranicznych Izraela odmówiło komentarza w tej sprawie, tłumacząc, że musi tak uczynić, bo dotyczy to bezpieczeństwa pracowników izraelskiej służby dyplomatycznej, przebywających obecnie za granicą.

Z kolei dyplomata Barak Ravid zapowiedział, że gabinet bezpieczeństwa zbierze się na zaplanowanym spotkaniu, żeby omówić między innymi to co wydarzyło się w weekend.

Amid tensions with Iran the Israeli security cabinet will convene tomorrow for a meeting that was scheduled in advance. The meeting is supposed to deal with the transfer of tax revenues to the Palestinians and other issues but it could possibly also discuss the weekend's events

— Barak Ravid (@BarakRavid) November 28, 2020