HIT! Ksiądz odpowiada wściekłym. „Ja, który nie mam macicy, zastanawiam się…” [VIDEO]

Na Facebooku pojawiło się nagranie ks. Tomasza Kancelarczyka z Bractwa Małych Stópek. Duchowny odpowiedział w nim uczestnikom tzw. Strajków Kobiet.

– Ostatnio, po jednym z tych „protestów kobiet” na mieście przechodząca obok mnie młoda osoba syknęła do mnie: „Gdzie twoja macica”. Powiedziała to cicho, ale tak wyraźnie, że usłyszałem – relacjonował ks. Kancelarczyk.

– Zastanawiam się – ja, który tej macicy nie mam – po co gromadzę to wszystko, co jest chociażby w tym miejscu – rzeczy dla dzieci, różnego rodzaju bujaki. Dla kobiet z dziećmi będziemy przekazywali chemię gospodarstwa domowego, której tu trochę jest. Wózki, materace do tych jeszcze nie rozłożonych łóżek. Zastanawiam się, po co ja, który nie mam macicy, gromadzę w tych kartonach rzeczy dla małych dzieci – mówił.

– Idę dalej i zastanawiam się dalej, dlaczego ja, który nie mam macicy, gromadzę to wszystko, co jest w tym oto magazynie. A jest tego bardzo dużo. Jak widzimy, kolejne wózki – mniejsze, większe – tu trochę pieluch, różnego rodzaju nosidełka. Rzeczy mniejsze dla dzieci, z tyłu widzimy chusteczki, wanienki, kocyki, no i oczywiście ściana pieluch – dodał, pokazując wypełnione po sufit pomieszczenie.

– Ja to gromadzę. Zastanawiam się, gdzie to gromadzą te osoby, które protestują na ulicach. Gdzie kobiety w ciąży, kobiety samotnie wychowujące dzieci mogą do nich przyjść, właśnie po taką pomoc. Zastanawiam się – skwitował.

Bractwo Małych Stópek organizuje różne akcje w obronie życia poczętego. Pomaga też matkom w trudnej sytuacji. Fundacja prowadzi także szeroko zakrojoną działalność informacyjną w internecie.

Źródła: Facebook/dlazycia.info