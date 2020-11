Marsz o Wolność w Warszawie. Ogólnopolski strajk przeciw lockdownowi tuż przed Świętami

19 grudnia 2020 roku, tuż przed Świętami Bożego Narodzenia odbędzie się w Warszawie ogólnopolski Marsz o Wolność. Dwa tygodnie wcześniej odbędą się lokalne wydarzenia.

Justyna Socha, prezes stowarzyszenia STOP NOP poinformowała o kolejnych Marszach o Wolność, które odbędą się w całej Polsce. 5 grudnia na ulice miast wyjdą protestujący przeciwko lockdownowi w całej Polsce.

Podczas poprzedniego takiego wydarzenia w październiku, manifestacje odbywały się w ponad 50 miastach, a protestowało w sumie już kilkadziesiąt tysięcy osób.

Główne wydarzenie i ostatni tegoroczny protest przeciw lockdownowi i obostrzeniom wprowadzanym pod pretekstem mniemanej pandemii, odbędzie się 19 grudnia w Warszawie o godzinie 12.00.

Marsz o wolność to „głos przypominający o niezbywalnych prawach w kontrze do polityki rządu krajowego oraz politycznych i finansowych sił globalnych w kwestii epidemii, stosowania niewiarygodnych testów PCR, nieuzasadnionych naukowo obostrzeń oraz bezprawnie stosowanych restrykcji, co prowadzi do paraliżu systemu opieki medycznej, edukacji, rujnuje firmy i gospodarkę, pozbawia ludzi poczucia bezpieczeństwa i środków do życia oraz buduje państwo totalitarne zagrażając zdrowiu i życiu”.

Więcej informacji o wydarzeniu wkrótce.