Szok i niedowierzanie! Policja chwali Klaudię Jachirę

Wczoraj podczas kolejnej edycji marszu wściekłych Barbara Nowacka dostała gazem pieprzowym po oczach od stojącego w niedużej odległości funkcjonariusza. Do zdarzenia doszło na trasie Łazienkowskiej. Do tego incydentu odniósł się rzecznik policji nadkom. Sylwester Marczak. Pochwalił także Klaudię Jachirę.

Rzecznik prasowy stołecznej policji oświadczył, że zostanie opublikowane nagranie z udziałem poseł Barbary Nowackiej, a sprawa zostanie wyjaśniona. Odpowiadając na pytanie, czy było to bulwersujące zdarzenie, przytaknął. Polityk pokazywała funkcjonariuszowi legitymację poselską. Mimo to dostała gazem.

– Na pierwszy rzut oka sytuacja z panią poseł Nowacką jest bulwersująca. Mamy do czynienia z osobą, która posiada immunitet i która pokazuje legitymację. Gwarantuję, że Komendant Główny Policji postawił zadanie, by dokładnie wyjaśnić to zdarzenie – zapewniał Marczak.

– Nikt nie twierdzi, że taki środek nie został użyty. Ale od skazywania policjantów są prokuratury, a nie media. Z naszej strony wyjaśnimy to bardzo szczegółowo, musimy zbadać wszystkie elementy – podkreślił.

Rzecznik KSP mówił, że najważniejszym elementem w tej sprawie będzie nagranie z kamery funkcjonariusza. Zapewnił również, że jeśli policja posiada takie nagranie, zostanie ono upublicznione.

– Tam, gdzie są działania dynamiczne, gdzie policjanci mają słuchać dowódcy, posłowie powinni zastanowić się, czy powinni stawać między policjantami a osobami, wobec których policjanci podejmują interwencje – zaznaczył.

Sylwester Marczak pochwalił także poseł KO Klaudię Jachirę. – Była bardzo dobrze oznaczona, posiadała kamizelkę z napisem „Poseł RP”, zachęcamy do tego, żeby w taki sposób postępować – przekazał.

– Jeżeli chodzi o liczbę osób wylegitymowanych: ponad 900 zostało wylegitymowanych. Jeżeli chodzi o notatki do sanepidu: ponad 450 notatek. Ponad 370 wniosków o ukaranie pojedyncze mandatem. Jeżeli chodzi o zatrzymane: łącznie 11 osób. Duża część z tych osób to są te, które odmówiły podania swoich danych – podsumował bilans wczorajszego zbiegowiska.

