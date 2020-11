Wygrana katolików we Francji. Rada Stanu dała rządowi trzy dni na zmianę limitu 30 wiernych w kościele

Rozprawa w Radzie Stanu odbyła się tuż przed Adwentem. Na wyznaczony limit 30 wiernych skarżyli się katolicy i ich biskupi. Ze względu na różną wielkość kościołów uznano taki limit za nieracjonalny. W wielu katedrach i bazylikach oznaczało to mniej wiernych na metr kwadratopwy, niż np. limity wyznaczone dla sklepów.

W sumie złożono cztery odwołania od dekretu rządowego. Argumentowano, że podjęte środki są zbędne, nieproporcjonalne i dyskryminujące. Zwłaszcza, że np. w handlu ustalono normy 8 metrów kwadratowych na osobę.

Było to kolejne odwołanie katolików. Wcześniej dotyczyło całkowitego zamknięcia kościołów. Jednak jeszcze 9 listopada Rada Stanu uznała, że ​​zakaz jest proporcjonalny do zagrożeń dla zdrowia i konstytucyjnej potrzeby ochrony obywateli i rząd ma prawo zawiesić czasowo podstawową wolność wyznania.

Decyzja, która wywołała gniew duchowieństwa i wiernych katolickich, którzy organizowali modlitwy niedzielne przed zamkniętymi kościołami. Rząd wprowadzając nowe zasady izolacji, które zdecydowano się zliberalizować, dopuścił udział w nabożeństwach do 30 wiernych na kościół.

Rada Stanu podzieliła jednak opinię, że nie można tu wprowadzać wartości bezwzględnej do trzydziestu osób, a trzeba się kierować wielkością powierzchni świątyń. W ten sposób cztery odwołania od artykułu 47 dekretu z 27 listopada 2020 roku zostały uznane za zasadne.

Odwołania złożyła Konferencja Biskupów Francji i Arcybiskup Paryża Michel Aupetita, Stowarzyszenia świeckie „Pour la Messe” i Civitas oraz Komitet Protestantów.

