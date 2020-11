Żydzi urządzili huczne wesele w środku pandemii. Do sieci wyciekło nagranie [VIDEO]

W nowojorskiej dzielnicy Williamsburg w synagodze Yetev Lev D’Satmar 8 listopada odbyło się huczne żydowskie wesele. Nagranie z uroczystości trafiło do sieci. Pomimo koronaobostrzeń sala, mogąca pomieścić nawet 7 tys. osób, była wypełniona po brzegi.

Na zamieszczonym w internecie nagraniu widać tłum skaczących, tańczących i śpiewających gości żydowskiego wesela. Uczestnicy imprezy nie noszą też maseczek oraz nie przestrzegają zasady „dystansu społecznego”.

Sprawę skomentował burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio. Jak twierdził, taka sytuacja „jest zupełnie nie do przyjęcia”.

– Wiemy, że odbył się ślub. Wiemy, że był za duży. Nie mam dokładnej liczby, ale niewątpliwie było tam zbyt wielu ludzi. Wyglądało na to, że naprawdę starano się to ukryć. Co jest absolutnie nie do przyjęcia – mówił burmistrz Nowego Jorku.

Organizatorom wesela grozi do 15 tys. dolarów grzywny.

